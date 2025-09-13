Pettinagro S.A. y Apez Acoplados sellan una alianza para potenciar el mercado agrícola en la región

En el marco de la Exposición Rural de Pergamino , se formalizó una significativa alianza comercial que promete dinamizar el sector agrícola regional: Pettinagro S.A . reconocida por ser concesionario oficial de tractores Pauny, comenzará a comercializar los productos de Apez Acoplados en Pergamino y sus alrededores. Esta nueva estrategia fue anunciada por los titulares de ambas firmas, Oscar Pettinari de Pettinagro S.A. y Jacinto Apez, de Apez Acoplados, quienes destacaron el potencial de la región y el espíritu resiliente del empresario argentino.

Oscar Pettinari, referente de Pettinagro S.A. y un rostro habitual en la Expo Rural, subrayó la importancia de la presencia de su empresa en el evento: "Siempre mi forma fue así, de exponer, de estar, de estar con la gente". Pettinagro, que exhibe una variada flota de tractores, desde los más pequeños a los más grandes, ha consolidado su oferta con la apertura de un "nuevo local con Jacinto" (Apez), donde los productores podrán encontrar una gama de bateas, tolvas y semirremolques. Esta expansión es un claro indicio de la confianza en el desarrollo local.

A esa estrategia de diversificación se suma otra pata clave del negocio: Pettinagro también cuenta con la firma asociada Word Tractor, dedicada a la venta de camiones y camionetas, un mercado íntimamente ligado al agro. Así, la empresa logra articular maquinaria agrícola con vehículos utilitarios y de carga, configurando una propuesta integral que acompaña al productor en toda la cadena de trabajo.

Para Jacinto Apez, cuya firma tiene sus raíces en La Angelita, a unos 60 kilómetros de Pergamino, esta incursión representa un hito. "Es la primera vez que nosotros venimos para Pergamino, estamos haciendo con Oscar una apuesta grande", afirmó Apez. La decisión no es casual; la cercanía geográfica y la visión de "explotar lo mejor de Pergamino porque tiene un lindo mercado, una linda gente, los campos son muy buenos en esta zona" impulsaron esta colaboración. "Charlamos con Oscar que hace años que trabajamos juntos y me dice, 'Bueno, ¿por qué no apostamos por la zona?'", relató Apez.

Desafíos económicos

Ambos empresarios no eludieron la compleja situación económica actual. Pettinari lamentó el estado del mercado de tractores, que tradicionalmente dependía de los créditos. "Hoy lamentablemente estamos con las tasas muy arriba y es imposible que puedan los productores llegar a un crédito y se sabe que es imposible comprar sin crédito," sostuvo Pettinari, indicando que "hoy hay que esperar un poquito que esto se regule". La necesidad de "créditos blandos" y una "proyección a largo plazo" para que los productores puedan invertir sin sobresaltos es una demanda compartida.

A pesar de los obstáculos, el espíritu que prevalece es el del optimismo y la resiliencia. "Hemos tenido años peores, hemos pasado muchas, pero bueno, siempre hay que afrontar algo nuevo; siempre con fe y a pensar que tiene que cambiar esto", expresó Pettinari. Jacinto Apez reforzó esta idea, señalando que los argentinos "somos expertos en superar crisis" y que "seguimos año tras año y seguimos creciendo y sobreviviendo tras las crisis, pandemia y todo lo que no nos va sucediendo en el camino".

Un motor de empleo y desarrollo

La firma Apez, además de su relevancia comercial, es un pilar económico en su comunidad de origen. Jacinto Apez destacó que en La Angelita, un pueblo de 250 habitantes, su fábrica da empleo a más del 10% de la población de manera directa, lo que subraya el impacto multiplicador de la industria en las economías regionales.

Con esta alianza estratégica, Pettinagro S.A. y Apez Acoplados no solo expanden su oferta y presencia, sino que reafirman su compromiso con el desarrollo del campo y el empleo, manteniendo una mirada optimista y apostando por la reactivación y estabilidad que el sector agropecuario argentino tanto anhela.