Prevenir accidentes: Defensa Civil pide responsabilidad ante la crecida del Arroyo

La ribera del Arroyo Pergamino no es una zona segura cuando el terreno está barroso.

La crecida del Arroyo Pergamino , es un fenómeno que atrae a vecinos que se acercan a la ribera, los puentes y los terraplenes. Algunos lo hacen por curiosidad y otros con la intención de pescar. Sin embargo, estas conductas representan un riesgo debido al estado del terreno, que se encuentra barroso y resbaladizo, lo que puede provocar accidentes.

En diálogo con LA OPINIÓN, el director de Defensa Civil, José María Mollo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana:

“Es importante decirle a la población que, cuando haya una crecida del Arroyo Pergamino, como fue este fin de semana, que tome conciencia, que tome recaudos y actúe con responsabilidad. Tenemos el pasto que está resbaladizo, hay zonas en las que debajo del pasto hay agua y la gente se puede caer. El Arroyo tiene su profundidad, su cauce; en cada puente el cauce es diferente, la profundidad es diferente, la correntada es diferente”, explicó.

Mollo enfatizó que la combinación de suelo húmedo, vegetación y correntada puede dar lugar a accidentes evitables: “Por eso pedirles a los pergaminenses que si quieren ir a pescar, que esperen a que seque un poco el piso para evitar posibles caídas y no tengamos que lamentar hechos desafortunados”.

Recomendaciones para pergaminenses

Desde Defensa Civil recordaron que:

*La ribera no es una zona segura cuando el terreno está barroso.

*La profundidad y la fuerza de la corriente del Arroyo varían según el sector, lo que incrementa el peligro.

*Evitar acercarse al borde o pescar en momentos de crecida es la forma más efectiva de prevenir accidentes.

Un mensaje de prevención

La situación actual del Arroyo no reviste riesgos para la población en cuanto a su nivel, pero la advertencia se orienta a la seguridad personal de los vecinos. La prevención y el respeto por el cauce son claves para evitar hechos lamentables.