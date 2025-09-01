lunes 01 de septiembre de 2025
    • Prevenir accidentes: Defensa Civil pide responsabilidad ante la crecida del Arroyo

    Tras los 150 milímetros caídos el fin de semana, el nivel del Arroyo Pergamino genera la presencia de curiosos y pescadores.

    1 de septiembre de 2025 - 14:03
    La ribera del Arroyo Pergamino no &nbsp;es una zona segura cuando el terreno está barroso.

    La ribera del Arroyo Pergamino no  es una zona segura cuando el terreno está barroso.

    LA OPINION

    La crecida del Arroyo Pergamino, es un fenómeno que atrae a vecinos que se acercan a la ribera, los puentes y los terraplenes. Algunos lo hacen por curiosidad y otros con la intención de pescar. Sin embargo, estas conductas representan un riesgo debido al estado del terreno, que se encuentra barroso y resbaladizo, lo que puede provocar accidentes.

    El nivel del Arroyo Pergamino es de 2 metros lo que no implica riesgo para la población.

    Pasó Santa Rosa, descargó 150 milímetros y Pergamino no registró inconvenientes
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    El pedido de Defensa Civil

    En diálogo con LA OPINIÓN, el director de Defensa Civil, José María Mollo, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana:

    “Es importante decirle a la población que, cuando haya una crecida del Arroyo Pergamino, como fue este fin de semana, que tome conciencia, que tome recaudos y actúe con responsabilidad. Tenemos el pasto que está resbaladizo, hay zonas en las que debajo del pasto hay agua y la gente se puede caer. El Arroyo tiene su profundidad, su cauce; en cada puente el cauce es diferente, la profundidad es diferente, la correntada es diferente”, explicó.

    Mollo enfatizó que la combinación de suelo húmedo, vegetación y correntada puede dar lugar a accidentes evitables: “Por eso pedirles a los pergaminenses que si quieren ir a pescar, que esperen a que seque un poco el piso para evitar posibles caídas y no tengamos que lamentar hechos desafortunados”.

    Recomendaciones para pergaminenses

    Desde Defensa Civil recordaron que:

    *La ribera no es una zona segura cuando el terreno está barroso.

    *La profundidad y la fuerza de la corriente del Arroyo varían según el sector, lo que incrementa el peligro.

    *Evitar acercarse al borde o pescar en momentos de crecida es la forma más efectiva de prevenir accidentes.

    Un mensaje de prevención

    La situación actual del Arroyo no reviste riesgos para la población en cuanto a su nivel, pero la advertencia se orienta a la seguridad personal de los vecinos. La prevención y el respeto por el cauce son claves para evitar hechos lamentables.

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Juan Manuel Rico Zini: "HECHOS no es una promesa, es una respuesta"

    La lluvia de Santa Rosa se vino con todo en Pergamino: ya llovieron 110 milímetros y el Arroyo en su cauce

    Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

    Los que vienen con hechos: los perfiles de Gustavo Ciuffo y María Paula Bustos

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

