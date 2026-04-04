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    • Pesar por el fallecimiento de Sebastián Abal, chef y empresario gastronómico tras sufrir un infarto

    El reconocido chef pergaminense Sebastián Abal falleció este sábado al mediodía en su domicilio. Tenía 53 años y dejó una profunda huella en la gastronomía local.

    4 de abril de 2026 - 18:28
    El fallecimiento de Sebastián Abal provocó un profundo pesar.

    El fallecimiento de Sebastián Abal provocó un profundo pesar.

    LA OPINION

    El fallecimiento de Sebastián Abal generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de Pergamino, especialmente entre quienes compartieron con él proyectos vinculados a la gastronomía, la actividad comercial y el desarrollo de propuestas culinarias innovadoras.

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    De acuerdo con la información conocida en las primeras horas de la tarde de este sábado, el reconocido chef sufrió un ataque cardíaco dentro de su domicilio particular. La gravedad del cuadro obligó a solicitar asistencia inmediata a un servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales acudieron rápidamente al lugar, aunque pese a las maniobras realizadas no fue posible revertir la situación.

    Sebastián Abal tenía 53 años y era ampliamente valorado por su capacidad creativa en el universo gastronómico, donde construyó una trayectoria basada en la búsqueda permanente de calidad, identidad y originalidad en cada emprendimiento que encabezó.

    Trayectoria internacional

    Su nombre quedó asociado a propuestas culinarias que trascendieron Pergamino, ya que participó en desarrollos gastronómicos tanto en la ciudad como en otros puntos del país e incluso en experiencias internacionales, siempre manteniendo una impronta personal reconocible por colegas, clientes y amigos.

    Quienes compartieron ámbitos laborales con él destacan su vocación por innovar, su exigencia profesional y la dedicación con la que concebía cada proyecto gastronómico, buscando siempre ofrecer platos de alto nivel destinados a públicos exigentes y atentos a nuevas experiencias culinarias.

    Además de su actividad como chef, Abal también se desempeñó como empresario y administrador de emprendimientos vinculados al rubro gastronómico, convirtiéndose en un referente para quienes siguieron de cerca la evolución del sector en Pergamino durante los últimos años.

    Su muerte provoca pesar entre familiares, allegados, colegas y numerosos vecinos que reconocían en él a una figura destacada dentro de la gastronomía local, donde dejó una marca personal vinculada al trabajo, la creatividad y el impulso emprendedor.

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