Muerte en Chascomús: ¿Qué reveló la autopsia del adolescente que fue golpeado tras chocar?

La autopsia realizada al cuerpo de Kevin Martínez —el adolescente de 15 años oriundo de Chascomús que murió tras accidentarse en moto y luego ser golpeado por Leandro Edgardo Marzzellino— aportó un dato central para la investigación: la lesión más grave fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad. Para la fiscalía, según pudo saber Infobae, la causa de muerte fue el accidente y no la agresión posterior.

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El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona. Sin embargo, los forenses ubicaron como lesión determinante la fractura de cráneo, a la que consideraron “idónea para producir la muerte”. Sobre el mecanismo, la autopsia indicó que era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una formulación que, en el contexto del caso, apunta al impacto del siniestro vial.

El dato se vuelve especialmente relevante porque, de acuerdo con la información incorporada al expediente, Kevin circulaba sin casco al momento del siniestro. Ese elemento será evaluado junto con la pericia accidentológica y las imágenes reunidas en la causa para reconstruir la mecánica del choque y determinar cómo se produjeron las lesiones que derivaron en su muerte.

El caso ocurrió el martes 12 de mayo, cuando Kevin se trasladaba en una Honda XR 150 junto a otro adolescente de 17 años y chocaron contra un Ford Ka blanco. Después del impacto, mientras permanecía herido en la calle, fue golpeado en la cabeza por Marzzellino. Dos días más tarde, murió en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Esa secuencia —el choque, la caída y la agresión posterior— quedó en el centro del reclamo de su familia.

“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”, aseguró el abogado de los familiares, José Equiza.

Los Martínez sostienen que la golpiza posterior al choque tuvo incidencia en el desenlace y reclaman el no accionar de la policía. En diálogo con TN, su abuela cuestionó la falta de intervención de quienes estaban en el lugar y resumió su reclamo con una frase: “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”. La madre del adolescente también pidió que no se investigue únicamente el accidente de tránsito, sino lo que ocurrió después de la caída.

Por ahora, la única persona imputada en la causa es la conductora de 25 años que manejaba el vehículo involucrado en el choque. Está acusada de homicidio culposo. En cambio, La situación procesal de Marzzellino todavía no fue definida: según fuentes del caso consultadas por Infobae, en principio podría ser imputado por lesiones, aunque restan pericias anatomopatológicas, médicas y otros estudios complementarios antes de que la fiscalía adopte una calificación definitiva.

Marzzellino, señalado por haber golpeado al adolescente después del siniestro, tiene un frondoso historial de antecedentes penales. Como contó este medio, aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

Además, el abogado José Equiza, sostuvo que el hombre fue condenado hace un mes por abuso sexual por el TOC N°1 de Dolores, aunque no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia.

La investigación, a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, continúa abierta y todavía se debe integrar el resultado de la autopsia con el resto de la prueba. Entre los elementos bajo análisis aparecen las cámaras que registraron momentos previos al choque, las imágenes posteriores a la caída y los testimonios de quienes estaban en el lugar cuando Kevin fue asistido y luego agredido.