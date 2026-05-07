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    • Tras la lluvia de 23 milímetros en Pergamino comenzó el frío en la región

    Las lluvias en Pergamino dejaron más de 23 milímetros durante la madrugada del jueves. El ingreso de aire frío provoca descenso de temperatura, viento y jornadas más invernales en el norte bonaerense.

    7 de mayo de 2026 - 08:55
    La lluvia en Pergamino registró 23 milímetros de precipitaciones.

    La lluvia en Pergamino registró 23 milímetros de precipitaciones.

    LA OPINION

    La tormenta que afectó a Pergamino y gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires dejó más de 23 milímetros de lluvia durante la madrugada de este jueves y dio paso a una jornada más fría y ventosa. El cambio de tiempo se mantendrá en los próximos días, con temperaturas aún más bajas y condiciones típicas de invierno en la región.

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    Lluvias en Pergamino

    Entre la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves se registraron precipitaciones de variada intensidad en distintas localidades del Partido de Pergamino y el sur santafesino. El fenómeno estuvo acompañado por actividad eléctrica y ráfagas de viento, mientras que en la ciudad de Chacabuco incluso se reportó caída de granizo durante la tarde del miércoles.

    De acuerdo a los registros difundidos por el sitio oficial de meteorología local, clima.pergamino.gob.ar en la zona céntrica de Pergamino se acumularon 23 milímetros hasta las 6:00 de este jueves.

    Las precipitaciones fueron más abundantes en algunas localidades rurales y pueblos del Partido. En Juan Bautista Molina se contabilizaron 54 milímetros durante la madrugada, a los que se sumaron otros 2 milímetros caídos el miércoles, alcanzando un total de 56 milímetros.

    Tormenta y registros

    Otros registros destacados informados por las estaciones meteorológicas fueron:

    Guerrico: 50 milímetros.

    General Rojo: 40 milímetros.

    La Violeta: 30 milímetros.

    Pérez Millán: 27 milímetros.

    Zona rural de Acevedo: 26 milímetros.

    Manuel Ocampo: 24 milímetros.

    Acevedo localidad: 23 milímetros.

    Establecimiento La Moradita, en General Gelly: 22 milímetros.

    Sector de avenida Almafuerte y Ruta 8, en Pergamino: 22 milímetros hasta las 8:00.

    Campo Los Celtas, en Ayerza: 18 milímetros.

    Rafael Obligado: 6 milímetros, con reporte de caída de granizo leve.

    Ortiz Basualdo, sobre Ruta Nacional 188 kilómetro 87, zona de feria Arbeleche: 5 milímetros.

    En varios sectores rurales las lluvias fueron bien recibidas por productores agropecuarios, especialmente después de jornadas con baja humedad superficial y temperaturas elevadas para esta época del año.

    Frío y viento

    Tras el paso de la tormenta, el tiempo cambió de manera marcada en Pergamino y la región. Durante este jueves se percibe el ingreso de una masa de aire frío que provoca descenso térmico, nubosidad variable y viento del sector sur.

    Según las previsiones meteorológicas, el viernes y el fin de semana continuarán las temperaturas bajas, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10 grados y máximas moderadas. También se anticipan mañanas frías y condiciones más estables luego de las precipitaciones.

    El cambio de circulación atmosférica puso fin al ambiente templado y húmedo que predominó durante los últimos días y abre paso a un escenario más invernal en el norte bonaerense y sur santafesino.

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