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    • Horacio Harper ganó el Abierto de Ajedrez "Día del Trabajador"

    Horacio Harper se quedó con el primer puesto, seguido por Adrián Morea y Tomás Casquero en un torneo organizado por la UPAAC que reunió a 34 participantes.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de mayo de 2026 - 15:24
    El podio del torneo. Adrián Morea (2°), Horacio Harper (1°) y Tomás Casquero (3°).

    El podio del torneo. Adrián Morea (2°), Horacio Harper (1°) y Tomás Casquero (3°).

    UPAAC

    El SUM del Parque Municipal fue escenario el viernes 1 de mayo de una nueva edición del Torneo Abierto de Ajedrez “Día del Trabajador”, que reunió a 34 jugadores en una jornada marcada por la competencia, el compañerismo y el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad. El certamen fue organizado por la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC) y se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas, con arbitraje del ajedrecista local Gabriel Tealdi.

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    El torneo coronó como ganador a Horacio Harper, quien sumó puntaje ideal con 6 unidades. En el segundo lugar se ubicó Adrián Morea con 5 puntos, mientras que el tercer puesto fue para Tomás Casquero con 4,5, completando el podio de una competencia que mostró un alto nivel.

    Un semillero en constante crecimiento

    Uno de los aspectos más destacados del certamen fue el gran desempeño de los jóvenes ajedrecistas, quienes volvieron a demostrar el crecimiento del semillero local. Entre ellos se destacaron Tomás Casquero, Ciro Fernández, Jeremías Terráneo, Diego Fernández, Julián Broemser, Máximo Serafini, Eithan Albanese, Carlos Cabral, Vicente Medina, Amadeo Lo Russo, Facundo Medina, Joaquín Moreno, Derek Roldán y Renzo Baccarelli, varios de los cuales lograron medirse de igual a igual frente a jugadores de mayor experiencia.

    Estos resultados reflejan el trabajo que viene desarrollando la UPAAC en las categorías formativas, promoviendo la enseñanza y práctica del ajedrez entre niños y jóvenes de Pergamino.

    Encuentro que trasciende el tablero

    La jornada también tuvo su momento de camaradería, ya que tras la tercera ronda jugadores, organizadores y acompañantes compartieron un almuerzo en el que no faltaron las pizzas, en un clima distendido que fortaleció los vínculos entre los participantes. Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, que facilitó el espacio para la realización del evento.

    General Ajedrez

    Clasificación final y premiados

    Las principales posiciones del torneo fueron las siguientes: Horacio Harper (1° con 6 puntos), Adrián Morea (2° con 5), Tomás Casquero (3° con 4,5), Jorge Ligotti (4° con 4,5), Maximiliano Santini (5° con 4,5) y Franco D’Eletto (6° con 4,5). También se entregaron reconocimientos en las categorías formativas: Derek Roldán fue el mejor en Sub 8, Carlos Cabral en Sub 12, Jeremías Terráneo en Sub 14 y Ciro Fernández en Sub 18.

    Al cierre del evento, desde la comisión directiva de la UPAAC remarcaron: “Ver a más de 30 jugadores reunidos un feriado para celebrar el Día del Trabajador a través del ajedrez nos llena de orgullo. El almuerzo compartido refuerza nuestro objetivo de que la institución sea, ante todo, un lugar de encuentro”. Con este tipo de iniciativas, el ajedrez sigue consolidándose como una actividad deportiva, educativa y social en crecimiento en Pergamino.

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