Mortal Kombat 2 llega a Cinema Pergamino: violencia, espectáculo y debate en la pantalla grande

El film Mortal Kombat 2 profundiza el universo del clásico videojuego, apostando por la fidelidad a su estética brutal. PRENSA

Este viernes 8 de mayo desembarca Mortal Kombat 2 en Cinema Pergamino, la secuela de la adaptación de 2021 dirigida por Simon McQuoid, quien vuelve a ponerse al frente de una franquicia que, desde sus orígenes, ha hecho de la lucha su principal marca de identidad. Basada en el célebre videojuego Mortal Kombat, la película redobla la apuesta con un despliegue de combates explícitos y sangre en primer plano, en línea con el ADN del material original.

Continúan en cartel: Súper Mario Galaxy, Michael y El diablo viste a la moda 2.

Mortal Kombat 2: "Violencia respetuosa" Según información extraída de Europa Press, en una conferencia de prensa el elenco reflexionó sobre el lugar que ocupa esa violencia en la narrativa contemporánea. Lejos de una apología gratuita, los protagonistas coincidieron en que el exceso visual responde a una lógica interna del universo ficcional. “Yo diría que, en cierto modo, 'Mortal Kombat' es una forma de violencia respetuosa”, ha expresado Mehcad Brooks, quien retoma su papel como Jax. En esa línea, el actor subrayó que las escenas de lucha “forman parte de la trama, pero no son la trama en sí misma”.

Brooks estableció además una distinción con otros formatos contemporáneos: la violencia de la saga, sostuvo, no puede equipararse a la de “los videojuegos de disparos en primera persona”, algo que considera “malo para nosotros, sobre todo en Estados Unidos”. En su mirada, el universo de Mortal Kombat propone una dimensión narrativa más amplia: “forma parte de una historia más amplia, no se trata solo de disparar a tanta gente como sea posible”.

La discusión no es nueva. Cuando el videojuego original vio la luz en 1992, su crudeza generó controversia y fue uno de los detonantes para la creación de sistemas de clasificación de contenido. Aquel debate, que en su momento agitó a padres, legisladores y desarrolladores, resuena hoy en clave retrospectiva. “Tengo la sensación de que hubo una etapa en la que se dieron cuenta de que, solo porque los juegos sean tan intensos y tan alocados como son, eso no significa necesariamente que vayan a convertir a todos y cada uno de los niños en asesinos”, señaló Martyn Ford, quien encarna al villano Shao Kahn. Director: Simon McQuoid. Protagonistas: Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Ludi Lin, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, CJ. Bloomfield, Karl Urban, Damon Herriman, Martyn Ford, Josh Lawson, Desmond Chiam. Origen: Estados Unidos. Género: Acción. Calificación: apta para mayores de 16 años. Duración: 116 minutos. Embed - MORTAL KOMBAT 2 Tráiler 2 Español Latino (2026)

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