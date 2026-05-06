Pergamino protagonista en el Río Pinto: 32 ciclistas completaron la 30ª edición

La ciudad de Pergamino tuvo una destacada participación en la 30ª edición del Desafío al Valle del Río Pinto , la tradicional y convocante competencia de mountain bike que se disputó el domingo pasado en La Cumbre, Córdoba, con un recorrido de 85 kilómetros y más de 6.000 participantes. Un total de 32 ciclistas locales lograron completar el exigente trazado, dejando en alto al ciclismo pergaminense en la especialidad MTB.

Pergamino al borde de perder Pediatría: sin respuestas, se pone en jaque el servicio en el Hospital San José

El mejor ubicado en la clasificación general fue Juan Cintora , quien finalizó en la 38ª posición con un tiempo de 3h. 07m. 37s, ubicándose además 14° en la categoría Máster A1. Entre las damas, la más destacada fue María Victoria Carrillo , 68ª en la general femenina con un registro de 4h. 09m. 12s, alcanzando el 17° puesto en Damas B1.

En cuanto a los resultados por categorías -en esta competencia suben al podio los 10 primeros-, se destacaron Silvia Filomeno , quien logró el segundo puesto en Damas D2, y Raúl Luján Labbate , figura histórica del ciclismo pergaminense, que finalizó 10° en Máster E1.

La palabra de protagonistas

Juan Cintora, en diálogo con LA OPINION, expresó su satisfacción tras su debut en el Desafío al Valle del Río Pinto: “Una carrera impresionante a la que nunca había ido. El año que viene seguramente vuelva porque me encantó y me quedé con la espinita de llegar al podio, que estuvo ahí nomás”.

Juan Cintora Juan Cintora en plena competencia: fue el mejor local en la clasificación general. JUAN CINTORA

Cintora también relató los pormenores de su competencia: “Al principio íbamos unos 25 más o menos al frente y desde la subida para San Marcos quedamos tres. Y le empezamos a dar hasta que después de la subida, no sé si habrá sido por el barro o qué se me empezó a salir la cadena. Tuve ese problema en los últimos 15 kilómetros y me empezaron a pasar. Igual me vine contento porque la parte más brava la hice con la punta”.

Por su parte, Raúl Luján Labbate protagonizó una de las historias más emotivas de la jornada. Compitió mientras se recupera de una enfermedad, y días antes había anticipado en redes sociales su decisión de largar la prueba “dándole hasta que el cuerpo diga basta”. Tras la carrera, celebró haber alcanzado el podio: “Y se fue el segundo Río Pinto. No era lo que esperaba, pero igual bien, por lo menos alcancé a subir al último escalón del podio. Gracias a todos los que me ayudaron a estar aquí”.

Raúl Labbate Raúl Luján Labbate terminó décimo en la categoría Máster E1 y se metió en el podio. RAUL LUJAN LABBATE

Todos los pergaminenses

La presencia pergaminense volvió a ser numerosa y competitiva en una de las carreras más emblemáticas del mountain bike argentino, reafirmando el crecimiento y la pasión por esta disciplina en la ciudad. A continuación los 32 bikers que completaron el recorrido:

Caballeros: 38° Juan Cintora (Máster A1) 3h. 07m. 37s; 72° Gabriel Dinatale (Profesional Masculina) 3h. 51m. 13s; 82° Juan Pablo Dinatale (Profesional Masculina) 3h. 56m. 57s; 142° Matías Donofrio (Profesional Masculina) 4h. 46m. 53s; 163° Diego Arechaga (Máster B2) 3h. 19m. 55s; 220° Walter Santupery (Máster B2) 3h. 24m. 48s; 399° Diego Del Gesso (Máster B2) 3h. 34m. 38s; 626° Lucas Morales (Máster B2) 3h. 44m. 54s; 774° Julián Franco (Máster A2) 3h. 50m. 21s; 1.004° Mariano Couto (Máster A2) 3h. 58m. 42s; 1.018° Marcelo Del Valle (Máster C2) 3h. 59m. 15s; 1.046° Walter Alonso (Máster A1) 4h. 00m. 13s; 1.103° Damián Troncaro (Máster C1) 4h. 01m. 57s; 1.125° Hernán Sabate (Máster C1) 4h. 03m. 04s; 1.537° José Luis Franco (Máster B1) 4h. 16m. 23s; 1.567° Andrés Rafanelli (Máster C1) 4h. 17m. 11s; 1.606° Gerónimo Selva (Máster A1) 4h. 18m. 26s; 1.886° Raúl Labbate (Máster E1) 4h. 27m. 26s; 2.122° Maximiliano Franco (Máster A1) 4h. 35m. 39s; 2.817° Carlos Norberto Dinatale (Máster E1) 5h. 04m. 28s; 2.884° Milton Rolando (Máster B2) 5h. 07m. 53s; 3.074° Mario Fontela (Máster C2) 5h. 17m. 40s; 3.205° Diego Bonanno (Máster B2) 5h. 25m. 58s; 3.263° Leandro Zárate (Máster B1) 5h. 30m. 12s; 3.747° Eduardo Morales (Máster E1) 6h. 26m. 18s.

Damas: 68ª María Victoria Carrillo (Damas B1) 4h. 09m. 12s; 226ª Antonela Campilongo (Damas B1) 4h. 44m. 11s; 253ª Cristel Novello (Damas A2) 4h. 48m. 09s; 386ª Karina Asmit Saud (Damas B2) 5h. 10m. 49s; 420ª María Silvia Filomeno (Damas D2) 5h. 17m. 30s; 595ª Adriana Abaca (Damas C2) 5h. 59m. 18s; y 624ª Mariana Silverio (Damas B1) 6h. 09m. 17s.