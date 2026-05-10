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    Darío Ian Bas llega a Pergamino con Mamita querida, un unipersonal inspirado en Urdapilleta

    El actor, director y docente Darío Ian Bas se presentará el viernes 15 en Espacio GAE con una obra intensa y provocadora que recupera el espíritu del Parakultural.

    10 de mayo de 2026 - 12:00
    El reconocido actor, director y docente teatral argentino Darío Ian Bas llega con Mamita querida.

    El reconocido actor, director y docente teatral argentino Darío Ian Bas llega con Mamita querida.

    @URDAPILLETA_XDARIOIANBAS

    El reconocido actor, director y docente teatral argentino Darío Ian Bas continúa presentando la segunda temporada de Mamita querida, un unipersonal atravesado por el humor ácido y negro que explora vínculos familiares marcados por el abuso, la violencia y la manipulación emocional.

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    En ese marco, el artista llegará a Pergamino para ofrecer una función el viernes 15 a las 21:00 en Espacio GAE (Guido 722).

    La obra está basada en textos de Alejandro Urdapilleta y toma como punto de partida la vida de Joan Crawford, célebre figura de Hollywood cuya conflictiva relación con su hija inspiró múltiples relatos y versiones escénicas. La trama retrata a una madre dominante, obsesiva y violenta que impide a su hija crecer y desarrollarse libremente, en una dinámica marcada por la humillación sistemática y los estallidos emocionales.

    Mamita querida: una comedia negra

    Sin embargo, lejos del drama convencional, la propuesta aborda esos conflictos desde una mirada satírica y desbordada, donde el grotesco y la comedia negra ocupan un lugar central. En esta adaptación reformulada al presente, Bas interpreta tanto a la madre como a la hija —representada mediante una muñeca— y fusiona el material original con elementos de La Paralítica y El Espejismo, construyendo una experiencia teatral intensa, incómoda y profundamente provocadora.

    Con este trabajo, el actor recupera además la esencia transgresora del mítico movimiento cultural del Parakultural, espacio emblemático de la escena alternativa argentina de los años ochenta y noventa, reconocido por su libertad estética y su espíritu experimental.

    La función tiene una duración aproximada de 60 minutos, está recomendada para mayores de 13 años y las entradas pueden reservarse al 2477 508104.

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