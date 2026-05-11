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    • Pergamino suma cuadras con cordón cuneta, una obra clave para mejorar los barrios

    Los diferentes sectores de Pergamino están teniendo obras significativas en materia de infraestructura, en este caso de cordón cuneta.

    11 de mayo de 2026 - 15:08
    Pergamino suma cuadras de cordón cuneta en los barrios.

    La Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Pergamino continúa avanzando con obras de infraestructura en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral destinado a mejorar la transitabilidad, optimizar el drenaje urbano y elevar la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en barrio Virgen de Itatí, donde se ejecuta la construcción de cordón cuneta sobre calle Agustín Magaldi, en el tramo comprendido entre Tucumán y La Plata.

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    En los barrios de Pergamino

    La intervención representa una mejora significativa para ese sector de Pergamino, especialmente en jornadas de intensas precipitaciones, ya que permitirá optimizar el escurrimiento y drenaje de las aguas pluviales, evitando acumulaciones y anegamientos que históricamente complican la circulación y el acceso de los vecinos.

    Además de su función hidráulica, el cordón cuneta cumple un rol clave en el ordenamiento urbano, delimitando de manera clara la calzada y las veredas, favoreciendo una circulación más segura tanto para peatones como para vehículos. Este tipo de obras también contribuye a preservar las calles de tierra, disminuyendo el deterioro que producen las lluvias y el tránsito cotidiano.

    Mejoramiento constante

    Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de mejoramiento barrial que se viene desarrollando en distintos sectores de Pergamino, con el objetivo de ampliar la infraestructura básica y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.

    En ese sentido, remarcaron que la construcción de cordón cuneta constituye una etapa fundamental previa a futuras obras de pavimentación, ya que genera las condiciones necesarias para avanzar posteriormente con asfaltado y otras mejoras integrales.

    Una planificación concreta

    La obra en barrio Virgen de Itatí se suma a otras intervenciones similares que la administración municipal viene ejecutando en diferentes barrios de Pergamino, priorizando sectores que requieren soluciones vinculadas al drenaje, la accesibilidad y la conectividad urbana.

    Con estas acciones, el Municipio busca continuar fortaleciendo la infraestructura urbana y dar respuesta a demandas históricas de los vecinos, apostando a un desarrollo equilibrado y sostenido en toda la ciudad.

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