Resistencia llega a Pergamino con su histórico reggae de contenido social

La escena reggae volverá a tener una cita destacada en Pergamino . La banda Resistencia se presentará el próximo 5 de junio en la filial de Club Atlético River Plate , ubicada en avenida Illia 2285, en un show que repasará gran parte de su trayectoria y sus canciones más emblemáticas. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Julio Apud (Italia 376) o comunicándose al 2477 344486. La organización está a cargo de Area 29, producción de eventos.

La agrupación surgió como continuidad del histórico proyecto Resistencia Suburbana , una de las bandas más influyentes del reggae nacional. En mayo de 2012, los músicos que integraban aquella formación decidieron continuar el camino recorrido desde los años noventa bajo el nombre de Resistencia , manteniendo intacta la esencia musical, las letras de contenido social y el compromiso artístico que caracterizó al grupo desde sus comienzos.

A lo largo de casi tres décadas de trayectoria, editaron numerosos trabajos discográficos entre los que se destacan los álbumes “Resistencia + IVA”, “La Unión Verdadera”, “Cosas Que Nadie Oía”, “Woooorrrs” (Dvd), “Ey Tu!” y sus más recientes lanzamientos. Todas sus producciones fueron realizadas de manera independiente, consolidando a la banda como una referencia ineludible dentro del reggae argentino y latinoamericano.

Gracias a esa fuerte identidad musical y al vínculo construido con su público, el grupo logró trascender la escena local y llevar su música a distintas provincias argentinas y a países como México, Costa Rica y El Salvador . Además, participaron en importantes festivales nacionales como el Quilmes Rock y el Cosquín Rock , compartiendo escenario con reconocidos exponentes internacionales del reggae como Steel Pulse, The Wailers, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Culture, Israel Vibration, Michael Rose y Gregory Isaacs .

Fuerte compromiso social

Uno de los rasgos distintivos de Resistencia es su fuerte compromiso social. A lo largo de los años participaron en actividades y eventos junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, además de acompañar diferentes causas sociales vinculadas a los derechos humanos, las víctimas del gatillo fácil y movimientos sociales y culturales.

Actualmente, la banda mantiene la base histórica de músicos que formaron parte de la etapa clásica de Resistencia Suburbana y que grabaron la mayoría de sus discos. La formación está integrada por Fabián Leroux en guitarra y voz; Lea Díaz en bajo y voz; Rolando Duarte en percusión; Guillermo Grasso en teclados; y Gustavo Montello en batería.

Con esta formación editaron “Alma de Hierro” en 2014, “Ey Tu!” en 2017 y el reciente “Resistencia a secas”, lanzado este año, reafirmando la vigencia de una propuesta musical que continúa combinando reggae, mensaje social y espíritu independiente.