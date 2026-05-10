Douglas lo dio vuelta con fútbol y goles y sigue firme en la punta

Douglas Haig sigue firme en el Torneo Federal A y por la octava fecha de la Zona 1 , este domingo volvió a mostrar un muy buen nivel ante Atlético Escobar en el Estadio Miguel Morales y triunfó 4 a 1. El Rojinegro se quedó con un triunfo trabajado pero que fue merecido, sobre todo porque en el segundo tiempo borró por completo a su rival y lo terminó goleando. Además, dio una gran muestra de carácter porque comenzó perdiendo, pero dio vuelta el resultado jugando al fútbol.

El primer tiempo fue parejo, se intercambiaron el dominio de la pelota porque Douglas Haig salió con todo pero Atlético Escobar respondió. Al equipo de Pergamino le costó romper el orden defensivo del visitante pero de todas formas generó claras situaciones para abrir el marcador, sobre todo después de los 30 minutos, pero le faltó precisión en la definición.

La visita llegó menos pero también inquietó y a los 37 minutos abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Tomás Portillo, quien colgó la pelota en el ángulo de Facundo Perrone que nada pudo hacer. Precisamente el primer tanto llegó luego de una salida rápida de Perrone que tomó la pelota dentro del área pero la soltó afuera y el árbitro marcó el tiro libre que derivó en el gol, jugada que dejó algunas dudas.

En los últimos minutos de la primera mitad, el equipo de Sebastián Cejas se fue con todo por el empate y lo consiguió a los 49' luego de una buena jugada colectiva que terminó con definición de Jonatan Palacio, que estampó el 1 a 1 merecido.

Douglasante Escobar

En el segundo tiempo, de movida, Elián Tus ingresó por Marcos Giménez, Douglas Haig reacomodó el sistema táctico y fue por el triunfo. Lo buscó por todos lados. Literalmente pasó por encima a su rival, generó varias situaciones de gol muy claras pero el travesaño en una oportunidad y las apariciones del arquero Lucas Alvarez se lo impidieron. Sin embargo, a los 29' llegó la justicia al Miguel Morales. Tras otra jugada colectiva excelente, a puro toque y de derecha a izquierda, la pelota terminó en los pies del goleador, Palacio estampó el 2 a 1.

En la parte final del partido Douglas Haig no pasó sobresaltos. Siguió manejando la pelota e inclusive líquido el partido. A los 46', y tras otra jugada perfecta en ataque, Simón Fiorito quedó cara a cara con el arquero y definió para el 3 a 1. Y la orquesta siguió tocando porque a los 47' fue Luka Rosciano quien apareció solo en el corazón del área y colocó el 4 a 1. As, jugando en un altísimo nivel, sobre todo en el complemento, Douglas Haig volvió al triunfo y demostró porque es el cómodo puntero.

Jugada ante Escobar

DOUGLAS HAIG 4

ATLETICO ESCOBAR 1

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Lucas Rodríguez. Asistentes: Melina Eizaguirre y Matías González. Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira, Marcos Giménez, Jonathan Palacios y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Atlético Escobar: Lucas Alvarez; Luciano Barreto, Dante Verón, Hugo Paniagua, Nicolás Cúpolo, Lucas Mercado, Agustín Lara, Agustín Lezcano, Tomás Portillo, Gregorio Silva y Nahuel Luna. DT: Luciano Abalos. Goles: PT 37' Portillo (AE), 49' Palacio (DH); ST 29' Palacio (DH), 46' Fiorito (DH) y 47' Rosciano (DH). Cambios: PT 32' Martin Sosa por Luna (AE); ST: 0' Elián Tus por Giménez (DH), Juan Manuel Vila por Barreto (AE), 10' Girabnoski por Silva (AE), 21' Lucas Miño por Portillo (AE), Iván Sesurak por Lezcano (AE), 30' Simón Fiorito por Arriola (DH), 35' Luka Rosciano por Palacio (DH) y Martín Caballo por Seratto (DH). Amonestados: PT Barreto y Sosa (AE), Perrone (DH); ST Portillo (AE), Rosciano (DH) y Verón (AE).