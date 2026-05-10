Julia Riera cerró otra gran semana en Estados Unidos

Julia Riera continúa atravesando un gran presente en su gira por Estados Unidos . La tenista pergaminense, de 23 años, volvió a disputar este domingo una final y, por segunda semana consecutiva, quedó a un paso de alcanzar su octavo título en el circuito ITF.

Luego de haber sido subcampeona la semana pasada en el W35 de Boca Ratón, “Juli” repitió una destacada actuación en el W100 de Indian Harbour Beach , también disputado sobre polvo de ladrillo, aunque esta vez en un torneo de mayor categoría y nivel de exigencia.

En la final, Riera, 207° del ranking mundial y octava preclasificada del certamen, cayó frente a la rusa Kristina Liutova , una joven de apenas 16 años que ingresó al cuadro principal con una wild card y ocupa el puesto 422° del escalafón. Fue por 1-6, 7-6 (4) y 3-6 , luego de 2 horas y 37 minutos de un partido intenso y cambiante.

La definición tuvo además una interrupción por lluvia luego de la finalización del segundo set, cuando la pergaminense había logrado reaccionar y forzar el parcial decisivo. Tras la reanudación, Liutova consiguió recuperar el dominio y terminó quedándose con el título, el segundo en su prometedora carrera.

“Muy contenta por la semana y por volver a jugar una final, a seguir trabajando y de a poquito volviendo. Muchas gracias a todos por el apoyo esta semana y a todo mi equipo que está detrás empujando”, publicó Riera en redes sociales.

Más allá de la derrota, Riera volvió a completar una semana muy positiva, ratificando el alto nivel que viene mostrando en la gira estadounidense y sumando confianza en busca de escalar posiciones en el ranking y llegar de la mejor manera a la clasificación de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Gran torneo y triunfos importantes

El recorrido de la pergaminense en Indian Harbour Beach volvió a estar marcado por actuaciones sólidas y victorias de relevancia. El sábado, en semifinales, consiguió uno de los mejores triunfos de su temporada al eliminar a la máxima favorita del torneo, la checa Darja Vidmanova, ubicada en el puesto 106° del ranking mundial. Fue en un duro partido que “Juli” remontó por 4-6, 7-6 (2) y 6-1.

En la primera ronda había superado a la búlgara Lia Karatancheva por 3-6, 6-3 y 6-3. Luego, en octavos de final, venció a la estadounidense Hibah Shaikh (315°) por 6-4, 4-6 y 7-5, mientras que en cuartos derrotó a la española Leyre Romero Gormaz (164° y cuarta preclasificada) por 2-6, 6-2 y 6-2.

Dos finales consecutivas

La actuación en Indian Harbour Beach llegó apenas una semana después de otra destacada performance en Boca Ratón, donde también alcanzó la final del W35 disputado sobre polvo de ladrillo. En aquella oportunidad, la pergaminense cayó en una ajustada definición frente a la estadounidense Amelia Honer (616°) por 7-5, 5-7 y 7-5, en un encuentro que también estuvo condicionado por la lluvia y en el que mostró una gran capacidad de reacción.

Más allá de no haber podido coronarse en ninguna de las dos definiciones, Riera logró encadenar dos semanas de muy buen tenis, algo que confirma su recuperación competitiva y su crecimiento dentro del circuito.