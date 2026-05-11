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    • El Torneo 6 Ligas entra en octavos con cuatro equipos de Pergamino en carrera

    Racing, Argentino, Juventud y Gimnasia superaron los 16avos. de final, fase que disputaron 13 clubes de la Liga. Este lunes se sortearán los cruces de octavos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de mayo de 2026 - 14:17
    Racing sigue en carrera: empató con Viajantes y se metió en los octavos del 6 Ligas.

    Racing sigue en carrera: empató con Viajantes y se metió en los octavos del 6 Ligas.

    PAOLA VEA MURGUIA

    Cuatro equipos de la Liga de Fútbol de Pergamino siguen en carrera en el Torneo 6 Ligas luego de disputarse entre el viernes y el domingo los 16avos. de final del certamen regional que reúne a clubes de las ligas de Pergamino, Salto, Colón, Rojas, Arrecifes y Carmen de Areco. Racing, Argentino, Juventud y Gimnasia lograron avanzar a los octavos de final y este lunes conocerán a sus próximos rivales cuando se realice el sorteo de los cruces.

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    De los 13 representantes pergaminenses que disputaron los 16avos. de final, solo cuatro pudieron superar la eliminatoria, que se jugó a partido único en cancha del mejor ubicado en la Fase Regular. En caso de empate, la clasificación quedó en manos del equipo mejor posicionado en esa etapa.

    Pergamino con cuatro representantes

    Racing avanzó tras igualar 0 a 0 con Viajantes en el estadio “Carlos Morales”, beneficiado por su mejor ubicación en la fase clasificatoria. Argentino fue el equipo pergaminense más contundente al golear 6 a 0 a Los Vascos de Carmen de Areco en el “Fernando Bello”. Juventud consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 1 a Tráfico’s Old Boys, mientras que Gimnasia y Esgrima superó 3 a 2 a Juventud Obrera de Manuel Ocampo.

    Juventud 6 Ligas
    El festejo de Juventud tras el triunfo como visitante que lo deposit&oacute; en octavos.

    El festejo de Juventud tras el triunfo como visitante que lo depositó en octavos.

    La jornada también dejó varias eliminaciones para los clubes de Pergamino. Douglas Haig cayó como local frente a Villa Sanguinetti de Arrecifes (1 a 0), San José perdió ante Barracas de Colón (3 a 0), Leandro N. Alem fue eliminado por Porteño de Colón (2 a 0) y Argentino de Alfonzo no pudo con Compañía de Salto (4 a 1) -campeón del Torneo 5 Ligas en 2025-, entre otros resultados.

    Con los clasificados definidos, los octavos de final tendrán representación de cinco ligas: cuatro equipos de Pergamino, cuatro de Colón, tres de Salto, tres de Rojas y dos de Arrecifes. Carmen de Areco, en cambio, se quedó sin representantes en competencia.

    Resultados de los 16avos. de final

    Sportsman (Carmen de Areco) 0 – El Fortín (Colón) 1

    Racing (Pergamino) 0 – Viajantes (Pergamino) 0

    Argentino (Pergamino) 6 – Los Vascos (Carmen de Areco) 0

    Tráfico’s (Pergamino) 1 – Juventud (Pergamino) 2

    Barracas (Colón) 3 – San José (Pergamino) 0

    Porteño (Colón) 2 – Leandro N. Alem (Pergamino) 0

    CUSA (Salto) 2 – Recreativo (Carmen de Areco) 1

    Douglas Haig (Pergamino) 0 – Villa Sanguinetti (Arrecifes) 1

    Obras Sanitarias (Arrecifes) 3 – Leones de Trocha (Salto) 2

    El Huracán (Rojas) 7 – Argentino de Rancagua (Pergamino) 1

    Racing (Colón) 2 – Juventud (Rojas) 1

    Gimnasia (Pergamino) 3 – Juventud Obrera (Pergamino) 2

    Defensores (Salto) 3 – Carabelas (Rojas) 0

    Argentino (Rojas) 4 – Progresista Guerrico (Pergamino) 0

    Unión de Carabelas (Rojas) 2 – Villa Italia (Salto) 0

    Compañía (Salto) 4 – Argentino de Alfonzo (Pergamino) 1

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