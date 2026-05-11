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    • Llegaron las primeras heladas a Pergamino y el otoño finalmente se hace sentir

    La madrugada de este lunes marcó un quiebre: el termómetro descendió hasta los -2 grados y dejó las primeras heladas en Pergamino y la región.

    11 de mayo de 2026 - 14:14
    El termómetro descendió hasta los -2 grados y dejó las primeras heladas en Pergamino y la región.

    El termómetro descendió hasta los -2 grados y dejó las primeras heladas en Pergamino y la región.

    LA OPINION

    Después de un fin de semana marcado por el viento intenso, la calma llegó durante la madrugada de este lunes y con ella aparecieron las primeras heladas del año en Pergamino y la zona. La ausencia de viento permitió un fuerte descenso térmico que dejó postales completamente blancas en patios, parques, vehículos y campos de la región.

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    De acuerdo a los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima descendió hasta los -2 grados durante las primeras horas del día, convirtiéndose en una de las mañanas más frías en lo que va del año.

    La escena no pasó desapercibida para los vecinos que temprano salieron de sus hogares y se encontraron con el césped cubierto de escarcha, techos blancos y el clásico vapor que acompaña las respiraciones en las jornadas más frías. También en las zonas rurales la helada se hizo notar con fuerza, dejando imágenes típicas de esta época.

    El otoño finalmente se instaló

    Luego de varias semanas en las que persistieron jornadas húmedas y temperaturas elevadas incluso en pleno otoño, el ingreso del aire frío terminó de modificar el panorama climático en Pergamino.

    Las mañanas frescas y las tardes templadas comenzarán ahora a formar parte del escenario cotidiano. El cambio también empezó a reflejarse en las calles de la ciudad, donde volvió a aparecer la ropa de abrigo, los gorros, bufandas y el infaltable mate caliente durante las primeras horas del día.

    La sensación térmica durante el amanecer fue aún más baja debido a la humedad acumulada de jornadas anteriores, lo que intensificó la percepción de frío entre quienes debieron salir temprano a trabajar o asistir a clases.

    Cómo seguirá el clima durante la semana

    Según el pronóstico extendido del SMN, Pergamino tendrá una semana estable, con predominio de sol, escasa nubosidad y características netamente otoñales.

    Para este lunes se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima cercana a los 0 grados, en una jornada fresca pero agradable durante la tarde gracias a la presencia del sol.

    En tanto, este martes el termómetro mostrará un leve ascenso y la máxima alcanzará los 20 grados, mientras que la mínima será de 8 grados.

    El resto de la semana mantendrá condiciones similares: días soleados, tardes templadas y mañanas frías, con máximas que oscilarán entre los 17 y 19 grados y mínimas que se ubicarán entre los 7 y 9 grados.

    De esta manera, mayo comienza a mostrar un comportamiento más acorde a la estación, dejando atrás las jornadas cálidas y húmedas que se habían extendido durante gran parte del otoño.

    Abrigo a mano y mañanas frías

    Con este panorama, los especialistas recomiendan volver a incorporar abrigo durante las primeras horas del día y especialmente durante la noche, momentos en los que el descenso térmico se hará sentir con mayor intensidad.

    Aunque las tardes continuarán siendo agradables, las bajas temperaturas matinales ya empiezan a anticipar la cercanía del invierno. Mientras tanto, las primeras heladas dejaron una postal que muchos esperaban: la confirmación de que el otoño finalmente llegó a Pergamino.

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