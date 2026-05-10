Douglas quiere recuperar su poder ofensivo frente a Atlético Escobar

El Estadio Miguel Morales será escenario este domingo desde las 16:00 de un nuevo compromiso de Douglas Haig por la octava fecha del Torneo Federal A . El Rojinegro, líder de la Zona 1, recibirá a Atlético Escobar en un partido que lo encuentra en un gran presente, pero ante un rival que llega en levantada y con la confianza en alza tras dos triunfos consecutivos.

El conjunto dirigido por Sebastián Cejas llega como único líder de la Zona 1 con 19 puntos sobre 21 posibles y una ventaja de seis unidades sobre su escolta. El equipo pergaminense atraviesa una campaña sólida, sostenida en resultados, regularidad y una identidad clara que lo mantiene como principal protagonista del torneo.

En su última presentación, el Rojinegro igualó 0 a 0 como visitante ante Sportivo Las Parejas , cortando una racha de seis victorias consecutivas. Si bien no pudo sumar de a tres, mantuvo su condición de invicto y volvió a destacarse por su solidez defensiva, alcanzando su cuarta valla invicta consecutiva.

Ese aspecto es uno de los puntos más fuertes de Douglas Haig en este inicio del campeonato. La firmeza en la última línea, el orden táctico y la capacidad para sostener resultados han sido claves para su gran arranque.

El Rojinegro regresa al 4-3-3

De cara al duelo ante Atlético Escobar, Sebastián Cejas regresaría al sistema 4-3-3, esquema con el que Douglas Haig logró sus mejores rendimientos en las primeras seis fechas del torneo. En Las Parejas, el entrenador había optado por una variante táctica más conservadora, pero el desarrollo del partido y el análisis posterior del cuerpo técnico inclinarían la decisión hacia la vuelta del dibujo más ofensivo.

En ese contexto, la probable alineación de Douglas Haig sería con Facundo Perrone en el arco; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello en defensa; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira (capitán) en el mediocampo; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez en la delantera.

En relación al último partido, se producirían dos modificaciones en el once inicial: el regreso de Boris Magnago en la banda derecha de la defensa y de Marcos Giménez en el ataque, mientras que dejarían su lugar Lautaro Ojeda y Carlos Arriola. Por su parte, el volante Joaquín Castellano volverá a ser baja (a principios de semana se confirmó que sufrió un desgarro y se encuentra en plena recuperación). Cabe recordar que Castellano ya se había perdido el partido ante Sportivo Las Parejas.

El objetivo del cuerpo técnico es recuperar fluidez ofensiva sin perder la solidez que el equipo mostró en las últimas presentaciones, manteniendo el equilibrio que lo llevó a lo más alto de la tabla.

Escobar llega en levantada

Del otro lado estará Atlético Escobar, equipo dirigido por Luciano Abalos, que ocupa el octavo puesto de la tabla con siete unidades y atraviesa su mejor momento en el torneo. En la última fecha logró un triunfo muy valioso de local por 3 a 2 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, resultado que se sumó a la victoria previa por 2 a 1 como visitante frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Ese repunte le permitió salir del fondo de la tabla y, sobre todo, mostrar señales de evolución en su funcionamiento. Atlético Escobar viene consolidando una idea de juego basada en un esquema 4-4-2, con volantes externos de recorrido, laterales con proyección y dos delanteros que se mueven por todo el frente de ataque.

La propuesta de Abalos se apoya en tres pilares claros: intensidad, verticalidad y recuperación rápida en campo rival. En su último encuentro, el equipo mostró mayor equilibrio y capacidad de reacción, incluso después de haber comenzado en desventaja y de atravesar un partido cambiante que terminó resolviendo en los minutos finales con carácter y efectividad.

Duelo con realidades distintas

El partido en el “Miguel Morales” presenta dos realidades diferentes, aunque con objetivos bien definidos. Douglas Haig intentará sostener su liderazgo, prolongar su invicto y volver a sumar de a tres ante su gente. Atlético Escobar, en tanto, buscará extender su buen momento, confirmar su levantada y dar el golpe ante el puntero de la zona. El equipo de Abalos llega con confianza, crecimiento futbolístico y la intención de seguir escalando posiciones.

En ese marco, el encuentro promete ser una prueba exigente para ambos: para Douglas, que deberá reafirmar su condición de líder; y para Atlético Escobar, que intentará medir su evolución frente al equipo más sólido del certamen hasta el momento. Con el liderazgo en juego y dos presentes distintos, el “Miguel Morales” volverá a ser escenario de otro partido clave en la Zona 1 del Torneo Federal A.