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    • Pergamino se prepara para celebrar a María Crescencia

    Este lunes comienza la novena en honor a María Crescencia, la beata pergaminense conocida como “Sor Dulzura”. El 20 de mayo será la festividad.

    11 de mayo de 2026 - 12:57
    La culminación de las celebraciones llegará el miércoles 20, ese día a las 16:00 el obispo monseñor Hugo Santiago celebrará misa.

    La culminación de las celebraciones llegará el miércoles 20, ese día a las 16:00 el obispo monseñor Hugo Santiago celebrará misa.

    LA OPINION

    La comunidad católica de Pergamino comenzará a vivir desde mañana uno de los momentos más significativos de su calendario religioso: la novena y fiesta patronal en honor a la Beata María Crescencia Pérez, la religiosa pergaminense conocida popularmente como “Sor Dulzura”, cuya vida continúa siendo un ejemplo de humildad, servicio y amor al prójimo.

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    Las actividades se desarrollarán a las 18:00, en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Huerto, lugar donde descansan los restos de la beata y donde, año tras año, cientos de fieles se acercan para rezar, agradecer y pedir su intercesión.

    La novena se extenderá hasta el 19 de mayo inclusive y cada jornada contará con la participación de distintas comunidades parroquiales de la ciudad, que animarán las celebraciones y rezarán por intenciones especiales vinculadas a distintas realidades de la vida cotidiana.

    Un camino de preparación espiritual

    El lunes la celebración estará organizada por la Parroquia Nuestra Señora de Luján y se rezará especialmente por la paz en el mundo.

    El martes será el turno de la Parroquia San Antonio, con una intención dedicada a todos los niños.

    El miércoles acompañarán la Capilla San Pantaleón y Nuestra Señora de Itatí, rezando especialmente por las familias.

    El jueves la celebración estará animada por la Parroquia San Vicente de Paúl y la oración estará dedicada a los jóvenes.

    El viernes participará la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, rezando por los enfermos y trabajadores de la salud.

    El sábado, sexto día de la novena, la misa se celebrará de manera excepcional a las 11:00 y estará organizada por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresita. En esta ocasión se rezará especialmente por los educadores.

    El domingo próximo, nuevamente a las 18:00, la celebración estará a cargo de la Capilla Santa Lucía y se pedirá por los ex alumnos y ex pupilas del Huerto y Gianelli.

    El lunes 18 será el turno de la Parroquia San Carlos Borromeo, con una intención especial por los abuelos y las embarazadas.

    Finalmente, el martes 19, último día de preparación, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced animará la misa rezando por todos los vecinos del barrio.

    La gran fiesta de María Crescencia

    La culminación de las celebraciones llegará el miércoles 20, comenzarán a las 9:00 con la misa de los alumnos del Colegio Gianelli. Más tarde, a las 11:00, se celebrará la misa de los alumnos del Colegio del Huerto.

    Por la tarde, a las 14:30, habrá un momento de oración en la capilla del Hogar de Jesús, desde donde partirá la tradicional procesión a las 15:30 rumbo a la capilla del Huerto.

    El momento central de la jornada será a las 16:00 con la misa principal presidida por el obispo de la diócesis, Hugo Santiago.

    Al finalizar la celebración eucarística, dos músicos invitados ofrecerán un momento artístico y espiritual con su canto.

    La jornada concluirá con la última misa del día a las 18:00.

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