Pergamino: cayó el "Capanga del Newbery", acusado de liderar seis puntos de venta de droga en la zona norte

En pergamino detuvieron a seis personas involucradas en la actividad de venta de drogas al menudeo en el barrio Newbery liderada por un tranza que se hacía llamar el "Capanga del Newbery".

Un amplio operativo antidrogas en barrio Jorge Newbery permitió desarticular una estructura de comercialización de estupefacientes que, según la investigación judicial, operaba en seis puntos de venta de la zona norte de Pergamino bajo el mando de un hombre de 31 años conocido en el sector como “el Capanga del Newbery”.

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El procedimiento terminó con seis personas detenidas y el secuestro de cocaína , marihuana, dinero y elementos vinculados al narcomenudeo.

La investigación fue llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, bajo directivas de la Fiscalía N° 9, a cargo de Juan Tomás Godoy, luego de una serie de denuncias anónimas que señalaban que un hombre domiciliado en barrio Jorge Newbery encabezaba una red de venta minorista de droga.

A partir de esas presentaciones, el fiscal ordenó tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron a los investigadores documentar movimientos compatibles con maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos domicilios de la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con fuentes del caso, los agentes establecieron que el principal sospechoso no actuaba de manera aislada, sino que coordinaba una estructura barrial con distintos puntos de expendio distribuidos estratégicamente para sostener la actividad y dificultar el control policial.

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Uno de los lugares señalados como principal centro de operaciones fue la denominada cortada Mandarino, detrás de un centro de salud ubicado sobre calle Chacabuco, un sector que en los últimos días había sido escenario de conflictos vecinales y episodios violentos.

Los investigadores también detectaron actividad sospechosa en inmuebles ubicados en Damiano y Chacabuco, Namuncurá al 200, Padre Berti al 200 y Mandarino esquina Antonio Gómez.

Según la pesquisa, en esos domicilios intervenían distintos integrantes de un mismo grupo familiar, quienes alternaban horarios, personas y lugares para concretar las entregas de droga, buscando reducir riesgos frente al seguimiento policial.

Movimientos habituales de venta de dosis de drogas

La modalidad observada incluía ingresos breves de compradores a los domicilios, permanencias de pocos minutos y circulación constante de personas en horarios variados, una dinámica considerada típica del narcomenudeo.

Además, la investigación permitió vincular al principal acusado con familiares cercanos que tendrían residencia en la localidad de Arroyo Dulce y una vivienda alternativa en calle Segundo Sombra, donde también se registraron movimientos compatibles con maniobras de venta ilegal.

Con el material reunido, el fiscal Godoy solicitó ocho órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Julio Caturla.

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El despliegue operativo fue diseñado ante el perfil de riesgo de varios de los investigados, algunos con antecedentes penales, incluso por delitos vinculados al comercio de estupefacientes.

Participaron cerca de cien efectivos policiales y más de veinte móviles de distintas delegaciones antidrogas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas San Martín, Trenque Lauquen, Chivilcoy, Pilar, San Isidro, Mercedes, La Plata, Adolfo Alsina y Zárate.

También se sumaron efectivos del destacamento de Infantería de Junín para tareas de seguridad perimetral y cobertura externa durante los allanamientos.

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Dron municipal

Desde el Municipio colaboró la Secretaría de Seguridad, encabezada por Ignacio Doddi, mediante apoyo logístico y vigilancia aérea con drones para monitorear posibles fugas o desplazamientos en tiempo real.

En los procedimientos los efectivos secuestraron dosis fraccionadas de cocaína listas para su comercialización, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo y motocicletas utilizadas presuntamente por el principal acusado para desplazarse entre distintos puntos de venta.

Por disposición judicial fueron aprehendidos tres hombres y tres mujeres mayores de edad, todos imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes.

Las fuentes judiciales remarcaron que el operativo permitió neutralizar varios focos de venta en un sector urbano donde recientemente se habían registrado enfrentamientos vecinales, disputas territoriales y hechos violentos vinculados al ambiente del narcomenudeo.

Para los investigadores, el procedimiento representa uno de los golpes más importantes de las últimas semanas contra la venta minorista de droga en la zona norte de Pergamino.