viernes 20 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: cayó el "Capanga del Newbery", acusado de liderar seis puntos de venta de droga en la zona norte

    Seis detenidos, ocho allanamientos y cocaína secuestrada en Pergamino tras una investigación por narcomenudeo en barrio Jorge Newbery.

    19 de marzo de 2026 - 10:30
    En pergamino detuvieron a seis personas involucradas en la actividad de venta de drogas al menudeo en el barrio Newbery liderada por un tranza que se hacía llamar el Capanga del Newbery.

    En pergamino detuvieron a seis personas involucradas en la actividad de venta de drogas al menudeo en el barrio Newbery liderada por un tranza que se hacía llamar el "Capanga del Newbery".

    LA OPINION

    Un amplio operativo antidrogas en barrio Jorge Newbery permitió desarticular una estructura de comercialización de estupefacientes que, según la investigación judicial, operaba en seis puntos de venta de la zona norte de Pergamino bajo el mando de un hombre de 31 años conocido en el sector como “el Capanga del Newbery”.

    Lee además
    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos
    El programa contempla el financiamiento provincial de 250 proyectos en el territorio bonaerense.

    Decisión Niñez: hasta este viernes será la inscripción para el Programa bonaerense

    El procedimiento terminó con seis personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y elementos vinculados al narcomenudeo.

    La investigación fue llevada adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, bajo directivas de la Fiscalía N° 9, a cargo de Juan Tomás Godoy, luego de una serie de denuncias anónimas que señalaban que un hombre domiciliado en barrio Jorge Newbery encabezaba una red de venta minorista de droga.

    capanga-del-newbery-procedimiento-anti-drogas-barrio-jorge-newbery-pergamino-003

    A partir de esas presentaciones, el fiscal ordenó tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron a los investigadores documentar movimientos compatibles con maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos domicilios de la zona norte de la ciudad.

    De acuerdo con fuentes del caso, los agentes establecieron que el principal sospechoso no actuaba de manera aislada, sino que coordinaba una estructura barrial con distintos puntos de expendio distribuidos estratégicamente para sostener la actividad y dificultar el control policial.

    Una casa con mucho ruido desde hace un tiempo

    capanga-del-newbery-procedimiento-anti-drogas-barrio-jorge-newbery-pergamino-001

    Uno de los lugares señalados como principal centro de operaciones fue la denominada cortada Mandarino, detrás de un centro de salud ubicado sobre calle Chacabuco, un sector que en los últimos días había sido escenario de conflictos vecinales y episodios violentos.

    Los investigadores también detectaron actividad sospechosa en inmuebles ubicados en Damiano y Chacabuco, Namuncurá al 200, Padre Berti al 200 y Mandarino esquina Antonio Gómez.

    Según la pesquisa, en esos domicilios intervenían distintos integrantes de un mismo grupo familiar, quienes alternaban horarios, personas y lugares para concretar las entregas de droga, buscando reducir riesgos frente al seguimiento policial.

    Movimientos habituales de venta de dosis de drogas

    La modalidad observada incluía ingresos breves de compradores a los domicilios, permanencias de pocos minutos y circulación constante de personas en horarios variados, una dinámica considerada típica del narcomenudeo.

    Además, la investigación permitió vincular al principal acusado con familiares cercanos que tendrían residencia en la localidad de Arroyo Dulce y una vivienda alternativa en calle Segundo Sombra, donde también se registraron movimientos compatibles con maniobras de venta ilegal.

    Con el material reunido, el fiscal Godoy solicitó ocho órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Julio Caturla.

    capanga-del-newbery-procedimiento-anti-drogas-barrio-jorge-newbery-pergamino-005

    El despliegue operativo fue diseñado ante el perfil de riesgo de varios de los investigados, algunos con antecedentes penales, incluso por delitos vinculados al comercio de estupefacientes.

    Participaron cerca de cien efectivos policiales y más de veinte móviles de distintas delegaciones antidrogas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas San Martín, Trenque Lauquen, Chivilcoy, Pilar, San Isidro, Mercedes, La Plata, Adolfo Alsina y Zárate.

    También se sumaron efectivos del destacamento de Infantería de Junín para tareas de seguridad perimetral y cobertura externa durante los allanamientos.

    capanga-del-newbery-procedimiento-anti-drogas-barrio-jorge-newbery-pergamino-004

    Dron municipal

    Desde el Municipio colaboró la Secretaría de Seguridad, encabezada por Ignacio Doddi, mediante apoyo logístico y vigilancia aérea con drones para monitorear posibles fugas o desplazamientos en tiempo real.

    En los procedimientos los efectivos secuestraron dosis fraccionadas de cocaína listas para su comercialización, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo y motocicletas utilizadas presuntamente por el principal acusado para desplazarse entre distintos puntos de venta.

    Por disposición judicial fueron aprehendidos tres hombres y tres mujeres mayores de edad, todos imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes.

    Las fuentes judiciales remarcaron que el operativo permitió neutralizar varios focos de venta en un sector urbano donde recientemente se habían registrado enfrentamientos vecinales, disputas territoriales y hechos violentos vinculados al ambiente del narcomenudeo.

    Para los investigadores, el procedimiento representa uno de los golpes más importantes de las últimas semanas contra la venta minorista de droga en la zona norte de Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    Decisión Niñez: hasta este viernes será la inscripción para el Programa bonaerense

    Pergamino: la concesión de la Ruta Nº 188 reaviva el reclamo por obras urgentes en el cruce con la Nº 32

    Aumento de combustibles: llenar el tanque en Pergamino ya supera los $110.000

    La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

    Brenda Bernard se metió en el Top 5 del Triatlón Olímpico de Mar del Plata

    Pergamino: el procurador Julio Conte Grand encabezó una reunión con fiscales, defensores y asesores judiciales

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior

    Con vistas a la Feria Potenciate, está abierta la inscripción de emprendedores de Pergamino

    Choque en la ruta 8 frente a Alfonzo: seis heridos tras colisión entre una Ford Ranger y una Renault Kangoo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

    Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    Por Alfonso Godoy
    Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

    Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    Colossus Lab: el espacio argentino que busca hackear la democracia con inteligencia artificial

    Pauny desplegó en Expoagro una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos y el anticipo de nuevos desarrollos.

    Pauny renovó su línea de tractores y apuesta fuerte a la tecnología

    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas