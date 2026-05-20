Pergamino: simularon ser clientes y robaron artículos de pesca de un comercio del barrio Hernández

Pergamino: dos delincuentes simularon ser clientes interesados en productos de pesca para apoderarse de varios productos de un local de pesca de barrio José Hernández.

Dos delincuentes concretaron un robo bajo la modalidad “mechera” en un comercio de pesca y camping del barrio José Hernández, en Pergamino, luego de hacerse pasar por clientes y aprovechar una distracción de la encargada para sustraer mercadería valuada en varios miles de pesos. Escaparon en un automóvil Fiat Duna blanco y son buscados por la Policía y la Fiscalía.

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El episodio fue denunciado este martes por la tarde en sede policial por la propietaria del local “Sueño del Pescador”, ubicado sobre calle Carpani Costa al 900, en el barrio José Hernández.

De acuerdo con la exposición realizada ante efectivos de la Comisaría Primera, el hecho ocurrió el pasado 15 de mayo alrededor de las 14:30, cuando dos sujetos ingresaron al negocio simulando interés en adquirir distintos elementos vinculados a la actividad de pesca deportiva.

La comerciante relató que ambos comenzaron a solicitar distintos artículos del local, entre ellos cañas telescópicas, reels y accesorios, generando un movimiento constante dentro del negocio mientras ella atendía el supuesto pedido de compra.

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Distracción y hurto

En medio de esa maniobra, los delincuentes aprovecharon un descuido de la encargada y sustrajeron varios productos exhibidos en el comercio sin ejercer violencia ni provocar daños en el inmueble.

Entre los elementos robados figuran dos cañas telescópicas marca Red Fish, una negra y otra amarilla; un reel rotativo negro y rojo; un reel frontal color acero con detalles dorados; un bolso de pesca verde; una red atarraya; dos rollos de multifilamento naranja y tres líneas de pejerrey.

Según consta en la denuncia, una vez consumado el hurto los sujetos escaparon rápidamente del lugar y abordaron un automóvil Fiat Duna de color blanco en el que huyeron antes de poder ser identificados.

Investigación judicial

La comerciante indicó además que el local no cuenta con cámaras de seguridad y que tampoco hubo testigos directos que pudieran aportar mayores precisiones sobre la identidad de los autores o la patente del vehículo utilizado para escapar.

La causa fue caratulada judicialmente como “Hurto” y quedó en manos de la Fiscalía 5 del Departamento Judicial Pergamino, que ordenó las diligencias investigativas de rigor para intentar localizar a los responsables.

Fuentes policiales señalaron que este tipo de robos mediante engaño y distracción se reiteran en comercios de distintos rubros, especialmente en horarios de alta circulación de clientes, donde los delincuentes aprovechan momentos de descuido para apoderarse de mercadería sin ejercer violencia.

Modalidad de engaño

Los investigadores intentan determinar si los sospechosos están vinculados con otros hechos similares registrados recientemente en locales comerciales de Pergamino y la región.

Mientras avanza la investigación, desde el ámbito policial recomendaron a comerciantes extremar las medidas preventivas, reforzar los sistemas de videovigilancia y mantener control visual permanente de la mercadería exhibida al público.