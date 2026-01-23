viernes 23 de enero de 2026
    • Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    En la continuidad de la Liga Argentina, Pergamino Básquet se medirá ante el conjunto de Avellaneda en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo, desde las 21:00.

    23 de enero de 2026 - 13:52
    Pergamino Básquet jugará en la noche del sábado desde las 21:00 ante Racing de Avellaneda en Pergamino.

    Pergamino Básquet jugará en la noche del sábado desde las 21:00 ante Racing de Avellaneda en Pergamino. 

    PRENSA PICO FOOTBALL CLUB

    Pergamino Básquet afrontará este sábado por la noche un compromiso determinante en su camino dentro de la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21:00, en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo del Club Juventud, recibirá a Racing de Avellaneda en un partido que aparece como una prueba de carácter y como una oportunidad para comenzar a revertir su presente.

    Pergamino Básquet cayó derrotado en su visita a Pico FC por 77 a 66. 

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina
    Pergamino Básquet afrontará una parada brava tras la caída de local ante Ciclista.

    Pergamino Básquet vuelve a la ruta frente a un Pico FC fuerte en su casa

    El equipo dirigido por Federico Díaz llega a este encuentro con la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo en la Liga Argentina. Las últimas presentaciones no han sido las esperadas y eso se refleja directamente en la tabla de posiciones, donde Pergamino Básquet se encuentra relegado y con la obligación de sumar para no perder terreno en una competencia que es cada vez más exigente y pareja.

    El partido ante Racing adquiere un valor especial porque una victoria podría marcar un punto de inflexión anímico y deportivo para el conjunto pergaminense.

    El rival de turno

    Racing de Avellaneda llegará a Pergamino con la intención de consolidar su posición en la tabla, ya que arrancó el año con dos derrotas de local y ganó uno mientras que el pasado jueves cayó derrotado ante Centenario por 72 a 64. Su récord es de 8 victorias y 10 derrotas.

    Pergamino Básquet confía en hacerse fuerte en su casa, apoyado por su gente y por la motivación extra que significa jugar un partido clave frente a su público.

    Durante la semana, el plantel trabajó intensamente en corregir errores y ajustar detalles. La premisa es clara: volver a ser un equipo sólido, recuperar confianza y empezar a construir una racha positiva que le permita escalar posiciones en la tabla.

    El estadio Ricardo “Dorado” Merlo volverá a ser escenario de una noche importante. La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores esperan una buena respuesta del público, conscientes de que el aliento desde las tribunas puede transformarse en un factor decisivo en momentos clave del partido.

    Con el objetivo de dejar atrás las dudas y empezar a mirar la tabla con mayor optimismo, Pergamino Básquet saldrá a la cancha este sábado con una misión concreta: ganar. Porque en una liga tan competitiva, cada triunfo cuenta, y porque reencontrarse con la victoria puede ser el primer paso para iniciar la tan esperada remontada en la Liga Argentina.

    El lunes, Pergamino Básquet vuelve a jugar en Pergamino

    El conjunto local afrontará otro partido en condición de local y será el venidero lunes. En esta oportunidad recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca a las 21:30 en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo.

