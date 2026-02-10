Pergamino Básquet vuelve a casa con la urgencia de reaccionar

Pergamino Básquet afrontará este martes desde las 21:00 un nuevo compromiso por la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina . Será en el estadio "Ricardo 'Dorado' Merlo", donde recibirá a Deportivo Viedma en el inicio de una seguidilla de tres partidos consecutivos como local , en un momento determinante de la temporada.

El equipo de la ciudad atraviesa un presente complicado. Marcha en el penúltimo lugar de la tabla con un récord de 5 triunfos y 17 derrotas , y acumula ocho caídas consecutivas . Su última victoria se remonta al 8 de enero, cuando venció 84 a 82 como visitante a Rocamora de Concepción del Uruguay, triunfo que además fue el único conseguido fuera de casa en lo que va del certamen.

El partido ante Deportivo Viedma marcará el regreso de Pergamino Básquet a su estadio luego de la derrota sufrida el sábado por la noche frente a El Talar por 89 a 79, en condición de visitante. Aquel encuentro significó el inicio del tercer ciclo de Daniel Maffei como entrenador del conjunto pergaminense, tras reemplazar a Federico Díaz. Además, desde este compromiso ante el conjunto rionegrino se producirá otra novedad en el cuerpo técnico: Renzo Picarelli se suma como asistente técnico de “El Loro” Maffei, en busca de fortalecer el trabajo diario y acompañar este nuevo proceso.

En el partido ante El Talar, Pergamino mostró pasajes de reacción, pero volvió a padecer dificultades para sostener la intensidad durante los 40 minutos. Nicolás Rodríguez fue el jugador más destacado del equipo con 19 puntos y 9 rebotes, mientras que Juan Martín Bello aportó 16 unidades, con cuatro triples, y el canadiense Emanual Shepherd sumó 16 puntos y 9 recobres. Del lado del vencedor, El Talar encontró en su juego interior la clave del triunfo, con Tomás Verbauwede (19 puntos y 14 rebotes) y Facundo Sanz (17+10) como principales figuras.

Un rival que llega en alza

Deportivo Viedma llega a Pergamino con un presente muy distinto. El conjunto rionegrino se ubica noveno en la tabla de la Conferencia Sur, con un balance equilibrado de 10 victorias y 10 derrotas. Además acumula tres triunfos consecutivos. El domingo, Viedma se impuso como visitante ante Ciclista de Junín por 88 a 75, resultado que ratificó su levantada. Será, sin dudas, un rival exigente para un Pergamino Básquet que necesita imperiosamente cortar la racha negativa.

Tres seguidos en el “Dorado Merlo”

El encuentro de este martes será el primero de una serie que puede ser determinante para el equipo de la ciudad. Luego, Pergamino Básquet volverá a presentarse en el “Dorado Merlo” el jueves a las 21:00 frente a Unión de Mar del Plata y cerrará la seguidilla el lunes 16, también a las 21:00, ante La Unión de Colón.

En el contexto actual de la Conferencia Sur, donde el último de la tabla perderá la categoría, estos tres partidos como local aparecen como una oportunidad inmejorable para sumar, recuperar confianza y empezar a salir de la zona baja. Con Daniel Maffei transitando sus primeros días en este nuevo ciclo, el desafío será encontrar respuestas rápidas, reducir errores y transformar la urgencia en reacción.

Ante su gente y frente a un rival que llega en alza, Pergamino Básquet se juega mucho más que un partido: se juega la posibilidad de iniciar un cambio de rumbo en una temporada que, por ahora, le viene siendo esquiva.