Pergamino Básquet volvió a perder en casa y la racha de derrotas llegó a 10

En una noche con clima de duelo por la permanencia, Pergamino Básquet sufrió un nuevo golpe en la Conferencia Sur de la Liga Argentina . Este jueves, en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, perdió frente a Unión de Mar del Plata por 88 a 86 y sumó su décima derrota consecutiva, una marca que profundiza su delicada situación en la tabla.

El encuentro tenía un valor especial porque se trataba de un duelo directo en la zona baja de la tabla: Unión llegaba 15° y Pergamino Básquet 16° (penúltimo), mientras que el último (17°), hoy Deportivo Norte de Armstrong, perderá la categoría. Con este triunfo, el conjunto marplatense no solo consiguió su segunda victoria consecutiva (venía de derrotar como local a Centenario de Venado Tuerto), sino que además tomó dos juegos de ventaja sobre el elenco pergaminense (7 triunfos contra 5), ampliando la brecha en un tramo decisivo de la Fase Regular.

Para el equipo de la ciudad, el partido representaba la segunda estación de una seguidilla de tres compromisos consecutivos como local que asomaban como una oportunidad inmejorable para cortar la racha adversa. Sin embargo, tras la caída del martes frente a Deportivo Viedma (78 a 65), volvió a quedarse con las manos vacías y dejó escapar una chance clave ante un rival directo.

Desde el salto inicial, Pergamino Básquet mostró determinación. Con Emanual Shepherd como estandarte ofensivo y una propuesta de juego más agresiva en transición, el local buscó imponer condiciones. El canadiense fue determinante en la pintura y se transformó rápidamente en la principal vía de gol. Unión, por su parte, tuvo dificultades para encontrar fluidez, aunque se sostuvo gracias a apariciones de Matías Bernardini y Guillermo Navarro .

El primer cuarto fue equilibrado, pero el cierre favoreció al conjunto dirigido por Daniel Maffei, que se lo llevó 21 a 18 apoyado en su intensidad defensiva y en un mejor aprovechamiento de las segundas oportunidades.

En el segundo parcial, la visita ajustó su defensa y logró pasar al frente aprovechando su juego interior y algunos desajustes del local. Llegó a sacar cinco puntos de ventaja y generó preocupación en el banco pergaminense. Sin embargo, el regreso de Shepherd y un pasaje de mayor claridad colectiva permitieron a Pergamino reaccionar. Nicolás Rodríguez aportó soluciones desde el perímetro y Juan Martín Bello sumó con su tiro externo para que el equipo volviera a tomar el control. Así, el descanso largo encontró al local arriba 46 a 40, con sensaciones positivas y la ilusión intacta.

Un cierre dramático

El tercer cuarto volvió a marcar un punto de inflexión, tal como había ocurrido en la derrota ante Deportivo Viedma 48 horas antes. Aunque Bello castigó con triples que parecían sostener la ventaja, Unión respondió con una ráfaga desde el perímetro: Bernardini, Mateo Macrini y Alvaro Yarza encontraron espacios y cambiaron el rumbo del juego.

El equipo marplatense, conducido por Juan Ramón Aquino, mostró mayor solidez en ese tramo, defendió con intensidad y aprovechó cada error del local para correr la cancha. De ese modo, logró pasar al frente y cerrar el tercer capítulo arriba 64 a 62, dejando todo abierto para un último período cargado de dramatismo.

El segmento final fue un auténtico golpe por golpe. Ambos equipos intercambiaron el liderazgo varias veces y cada posesión se vivió con tensión máxima en las tribunas. Shepherd continuó siendo determinante en la ofensiva local, mientras que Navarro asumió el protagonismo en la visita.

En los instantes decisivos, Unión tuvo mayor claridad para resolver. Supo administrar mejor las últimas ofensivas y mostró firmeza en los momentos críticos para terminar celebrando un triunfo fundamental por 88 a 86, que dejó a Pergamino Básquet con las manos vacías y sumido en la preocupación.

Debutó Simon Chadbourne

Uno de los datos salientes de la noche fue el debut en Pergamino Básquet del perimetral estadounidense Simon Chadbourne, quien ocupó la ficha del lesionado Tomás Quinteros. El interno permaneció 17 minutos en cancha, pero no logró convertir.

El máximo anotador del local y del partido fue Emanual Shepherd con 28 puntos (además de 15 rebotes), ratificando su peso ofensivo. Lo acompañaron Nicolás Rodríguez con 16 y Juan Martín Bello con 15. En Unión, el panameño Guillermo Navarro se destacó con 27 unidades.

Más allá del esfuerzo y de haber estado al frente durante buena parte del encuentro, Pergamino Básquet no logró sostener la ventaja en los momentos clave y volvió a evidenciar dificultades para cerrar partidos ajustados.

El lunes enfrenta a La Unión

La derrota agrava el panorama en la tabla y aumenta la presión de cara a lo que viene. Pergamino continúa 16° y deberá reaccionar rápidamente para no llegar a las últimas fechas comprometido con el descenso. La seguidilla en casa se cerrará el próximo lunes a las 21:00 frente a La Unión de Colón, tercero en la Conferencia Sur con récord de 14-7, un rival de jerarquía que exigirá al máximo al conjunto pergaminense.

El margen de error se achica y la necesidad de ganar se vuelve imperiosa. En el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” se escapó otra oportunidad valiosa. Ahora, Pergamino Básquet está obligado a transformar la urgencia en reacción para cortar la racha de derrotas.