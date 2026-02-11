Sigue la mala racha: Pergamino Básquet perdió ante Viedma en el "Dorado Merlo"

Pergamino Básquet cayó este martes por 78 a 65 frente a Deportivo Viedma en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, por una nueva fecha de la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina . El equipo de la ciudad no logró cortar la racha adversa y acumuló su novena derrota en fila , para continuar 16° y penúltimo en la tabla con récord de 5-18.

En contrapartida, el equipo rionegrino reafirmó su positivo presente: alcanzó su cuarta victoria consecutiva -la segunda seguida como visitante tras el triunfo del domingo ante Ciclista en Junín- y se ubica noveno con marca de 11-10. En la previa del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Fabián Borro , expresidente de la Asociación de Clubes entre 2014 y 2019.

El partido comenzó con desarrollo parejo e intenso. En la visita, Lisandro Fernández fue una de las principales vías de gol, mientras que en el local se destacaron Nicolás Rodríguez y Lucas Mohnen . Algunas pérdidas en el cierre del primer cuarto le permitieron a Viedma cerrar el parcial arriba 18 a 15 .

En el segundo período se mantuvo la paridad, con errores repartidos en ambos equipos. Los triples de Juan Martín Bello -máximo anotador de Pergamino con 16 puntos (3 triples)- y uno de Martín Gandoy sostuvieron al local en juego. Sin embargo, Deportivo Viedma se fue al descanso largo con una mínima ventaja de 34 a 33 .

El quiebre llegó en el tercer cuarto. Un arranque contundente del conjunto rionegrino, con triples de Luciano Cáceres y Bernardo Ossela -goleador del partido con 15 puntos-, le permitió tomar una diferencia que llegó a ser de 14 unidades. Con ese envión, la visita cerró el período al frente 60 a 48.

En el último segmento, Pergamino intentó reaccionar pero no encontró respuestas ni fluidez ofensiva para torcer la historia. Deportivo Viedma administró la ventaja con inteligencia y terminó sellando un sólido triunfo por 78 a 65, ratificando su fortaleza fuera de casa. Además de Bello, en el equipo dirigido por Daniel Maffei también alcanzaron el doble dígito Nicolás Rodríguez, Martín Gandoy y Lucas Mohnen, todos con 11 puntos.

Se viene otra oportunidad en casa

El encuentro marcó el inicio de una seguidilla de tres partidos consecutivos como local para Pergamino Básquet, que necesita sumar para comenzar a salir del fondo. Ahora tendrá rápidamente una nueva chance: este jueves a las 21:00 recibirá a Unión de Mar del Plata (15° con 6-14), un rival directo, y el próximo lunes cerrará la serie en el “Dorado Merlo” ante La Unión de Colón (14-7).