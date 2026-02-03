martes 03 de febrero de 2026
    • Jeremías Monzón: un crimen brutal en Santa Fe y una ley que no alcanza

    Tenía 15 años y fue asesinado en Santa Fe con extrema crueldad. Dos de los responsables, inimputables, hoy siguen en libertad.

    Por Lucía Armanino
    3 de febrero de 2026 - 11:53
    El crimen de Jeremías Monzón reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina.

    CLARÍN.

    Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado en la ciudad de Santa Fe en un hecho que, por su nivel de brutalidad, sacudió a la opinión pública y dejó al descubierto una pregunta incómoda: ¿Qué ocurre cuando quienes cometen un crimen atroz aún no pueden ser juzgados penalmente?

    Una emboscada que terminó en tortura y muerte

    El adolescente fue citado con engaños a un predio abandonado frente al estadio de Colón. Allí comenzó una secuencia de violencia extrema. Bajo amenazas con un arma blanca, fue torturado para que revelara la contraseña de su teléfono celular. Una vez obtenido el acceso, el ataque no se detuvo.

    Jeremías fue asesinado con más de veinte puñaladas, mientras parte del tormento era grabado con un celular por sus propios agresores. Luego, su cuerpo fue despojado de la ropa, que apareció descartada en el Parque del Sur, el mismo lugar donde improvisaron una lápida con su nombre, en un gesto macabro que profundiza aún más el horror.

    Inimputables y en libertad

    La investigación judicial determinó que los autores del crimen fueron tres adolescentes: una joven de 16 años y dos chicos de apenas 14. La chica aparece en un video íntimo que la víctima había difundido poco antes de su muerte y que fue el detonante del ataque.

    Actualmente, la joven de 16 años permanece alojada en un instituto penal juvenil. En cambio, los dos adolescentes de 14 años, que participaron activamente de la tortura y el homicidio, regresaron a sus hogares y retomaron sus vidas cotidianas, ya que la ley argentina los considera inimputables por su edad.

    Desde organismos estatales se informó que ambos reciben acompañamiento por parte de áreas de Minoridad. Sin embargo, no se conocen detalles sobre el alcance real de esas intervenciones ni sobre si existe un tratamiento efectivo que permita dimensionar la gravedad de los hechos o reducir el riesgo de futuras conductas violentas.

    El debate que vuelve después de la tragedia

    Un mes después del crimen, las imágenes del tormento y asesinato de Jeremías —que estaban incorporadas al expediente judicial— se viralizaron por WhatsApp, generando una nueva ola de indignación social.

    El caso reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en la Argentina. Una discusión compleja, atravesada por aspectos legales, sociales y éticos, que suele aparecer únicamente después de tragedias irreversibles. Se habla de vacíos normativos, de la falta de dispositivos adecuados para abordar la violencia extrema en adolescentes y de un Estado que llega tarde, cuando el daño ya es irreparable.

    Mientras tanto, el crimen de Jeremías Monzón sigue sin una respuesta plena. Y dos de quienes lo torturaron y asesinaron caminan libres por la ciudad de Santa Fe, bajo el amparo de una ley que no los juzga penalmente.

