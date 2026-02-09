Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

Los vecinos repusieron las llaves por dispositivos de plásticos para que no se los roben.

Una serie de sustracciones se registró en los últimos días en frentes de viviendas. Los delincuentes retiran las llaves metálicas de bronce ubicadas en las veredas, lo que provoca pérdidas de agua y daños en las conexiones domiciliarias.

Tiroteo en el barrio 512 Viviendas: se entregó uno de los sujetos buscados por el enfrentamiento armado

Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo

Los vecinos del barrio Belgrano advirtieron en los últimos días una nueva modalidad delictiva que genera perjuicios materiales y complicaciones en el suministro de agua corriente. Desconocidos están robando las llaves de paso de agua instaladas en las veredas de las viviendas, con el objetivo de venderlas como metal, principalmente por tratarse de piezas de bronce.

Los primeros damnificados detectaron pérdidas de agua en el frente de sus domicilios y, en un principio, creyeron que se trataba de averías en la red o fallas internas de las conexiones. Sin embargo, al levantar las tapas de los medidores o revisar las llaves de paso ubicadas en la línea municipal, constataron que los dispositivos metálicos habían sido arrancados.

Según relataron frentistas del sector, los hechos se repitieron en varias cuadras y afectaron a distintas viviendas que aún contaban con llaves de paso de bronce, un material cada vez más buscado para su reventa ilegal. “Todos los que tenían las canillas de bronce se encontraron con pérdidas de agua. Pensaban que se habían roto, pero en realidad se las habían robado”, comentó una vecina del barrio.

Ante esta situación, y para evitar nuevos robos, varios propietarios optaron por reemplazar las llaves sustraídas por dispositivos de plástico, que no tienen valor como metal y resultan menos atractivos para los delincuentes. La medida fue adoptada como solución preventiva, aunque implica un gasto adicional para las familias afectadas.

Uno de los episodios más recientes habría ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando vecinos volvieron a detectar pérdidas de agua similares a las ya registradas días atrás. Además, trascendió la existencia de al menos un registro fílmico que muestra con claridad la maniobra del ladrón al retirar la llave de bronce desde la vereda, material que podría resultar clave para una eventual investigación.

Los vecinos no descartan realizar una presentación formal ante las autoridades para visibilizar la problemática y solicitar mayor prevención, ya que se trata de robos silenciosos que generan daños y desperdicio de agua potable, además del perjuicio económico para los frentistas.