domingo 08 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tiroteo en el barrio 512 Viviendas: se entregó uno de los sujetos buscados por el enfrentamiento armado

    Acompañado por su abogado, un sujeto con pedido de detención se presentó en la DDI Pergamino por el tiroteo ocurrido en el barrio Virgen de Guadalupe.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    8 de febrero de 2026 - 19:27
    El sujeto se entregó porque pesaba sobre él una detención por el tiroteo del barrio 512 Viviendas.

    El sujeto se entregó porque pesaba sobre él una detención por el tiroteo del barrio 512 Viviendas.

    LA OPINION

    Uno de los sujetos involucrados en el violento tiroteo registrado en el complejo habitacional 512 Viviendas se entregó este domingo en la sede de la DDI Pergamino, acompañado por su abogado defensor, en el marco de una causa judicial que investiga un enfrentamiento armado que dejó tres personas heridas.

    Lee además
    Los allanamientos fueron en domicilios de los dos sospechosos con órdenes de detenciones judiciales y los posibles lugares donde podrían ocultarse.

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas
    La condena fue acordada por el fiscal Nelson Mastorchio y la abogada defensora Laura Abal en un juicio abreviado que fue resuelto por el juez Guillermo Burrone.

    Condenaron, en juicio abreviado, a un sujeto que abusó de la cuñada adolescente

    El hecho se concretó durante la tarde de este domingo en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, ubicada en la intersección de avenida Paraguay y Merlino. Allí, el abogado penalista Aquilino Giacomelli acompañó a un joven que contaba con uno de los dos pedidos de detención vigentes por su presunta participación en el enfrentamiento armado ocurrido el pasado viernes 30 de enero en el barrio Virgen de Guadalupe, conocido como “512 Viviendas”.

    La causa es instruida por el fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía N° 8, quien solicitó la detención de dos sujetos sindicados como los principales protagonistas de la violenta disputa registrada en inmediaciones de la torre 20 del complejo habitacional. El episodio tuvo como escenario la esquina de Estanislao del Campo y Blas Parera y derivó en un intenso intercambio de disparos.

    Tres heridos en el tiroteo

    Como consecuencia del tiroteo, tres personas resultaron heridas y debieron ser asistidas en el Hospital San José de Pergamino. De acuerdo con las actuaciones judiciales, ninguno de los lesionados sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida, aunque el hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona.

    Los dos individuos quedaron comprometidos en la investigación a partir de declaraciones testimoniales incorporadas a la causa y recepcionadas por el instructor judicial Marcial Rossell. En base a esas evidencias, el Juzgado de Garantías a cargo del juez César Solazzi libró las correspondientes órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía.

    Desde la madrugada del sábado, efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de localizar a los sospechosos. En ese contexto, y ante la intensa presión policial, uno de ellos optó por presentarse voluntariamente en la sede de la brigada de investigaciones, actualmente bajo la conducción del comisario mayor Pablo Callejas.

    Según se indicó, la estrategia de la defensa apunta a que el imputado se someta al proceso judicial y colabore con la instrucción de la causa, en la que se lo investiga por los delitos de abuso de armas y lesiones, en el marco de un enfrentamiento que es analizado como un hecho de extrema gravedad por el uso de armas de fuego en un ámbito residencial.

    Mientras tanto, continúa la búsqueda del segundo sujeto con pedido de detención, en una causa que sigue avanzando bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad por la violencia registrada en el complejo habitacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas

    Condenaron, en juicio abreviado, a un sujeto que abusó de la cuñada adolescente

    Horas decisivas por el asalto a un matrimonio en el country: indagatorias, pruebas y pedido de detenciones

    Los ocupantes de un auto resultaron ilesos tras despistar y volcar en la ruta 8

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Piden 15 años de condena para una pareja juzgada por abusos sexuales y corrupción de menores en Pergamino

    De estar en Córdoba a las milanesas caseras: el cambio de coartada de la influencer para defender a su pareja

    Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    Coartada: la novia del detenido en San Juan y Rocha utilizó sus redes sociales para ejercer su defensa

    Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los allanamientos fueron en domicilios de los dos sospechosos con órdenes de detenciones judiciales y los posibles lugares donde podrían ocultarse.

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El sujeto se entregó porque pesaba sobre él una detención por el tiroteo del barrio 512 Viviendas.

    Tiroteo en el barrio 512 Viviendas: se entregó uno de los sujetos buscados por el enfrentamiento armado

    Por Alfonso Godoy
    Alfonso Domenech protagonizó otro gran arranque de temporada en el autódromo de Paraná.

    Domenech volvió a ganar en Paraná y se ilusiona con otro gran año en el TN

    Domingo 8 de febrero - Versión PDF

    La condena fue acordada por el fiscal Nelson Mastorchio y la abogada defensora Laura Abal en un juicio abreviado que fue resuelto por el juez Guillermo Burrone.

    Condenaron, en juicio abreviado, a un sujeto que abusó de la cuñada adolescente

    Los allanamientos fueron en domicilios de los dos sospechosos con órdenes de detenciones judiciales y los posibles lugares donde podrían ocultarse.

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas