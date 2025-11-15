Caminando con María Crescencia: más de 50 fieles peregrinan hacia Pergamino

Los peregrinos harán noche en Guerrico y este domingo temprano volverán a la ruta para llegar a Pergamino alrededor de las 19:00.

Este fin de semana será especialmente significativo para los devotos de la beata María Crescencia . En el marco del 13° aniversario de su beatificación —ocurrida el 17 de noviembre de 2012— unas 50 personas dieron inicio este sábado a la primera peregrinación “Con Crescencia, peregrinos de la esperanza”, una propuesta de encuentro espiritual que unirá La Emilia con Pergamino en dos días de caminata, oración y comunidad.

La salida fue este sábado las 6:00, desde la Capilla María Crescencia Pérez, ubicada en Del Acuerdo 27, barrio Virgen del Rosario (La Emilia). Desde allí, los peregrinos caminan cargados de fe, gratitud y alegría.

El cronograma oficial anticipa un itinerario intenso y acompañado por distintas comunidades de la región. Luego de las paradas en General Rojo, Erezcano y Conesa, este sábado los peregrinos harán noche en Guerrico.

Este domingo, a las 6:00 está prevista la salida desde Guerrico; 9:00: desayuno en Acevedo; 12:30: almuerzo en J. A. de la Peña; tarde: merienda a la vera de la Ruta 188.

Se invita a la comunidad pergaminense a acompañar el último tramo de la peregrinación este domingo, a las 18:45, en el cruce de avenida Rocha y Santiago del Estero. Está previsto que los peregrinos lleguen a la Capilla del Huerto alrededor de las 19:20. Allí se celebrará una misa para recibirlos.

Encuentro fraterno con devotos de Chile

Otro momento especial se está viviendo en Pergamino ya que, según adelantó la hermana Angelina, este sábado un grupo de devotos de Vallenar, Chile, ciudad donde falleció Crescencia, compartirá sus experiencias de fe con fieles pergaminenses.

“Ellos mantienen viva la devoción y el amor a María Crescencia. Nos encontraremos a las 17:30, en una mateada fraterna en el salón de los peregrinos del colegio. Será un hermoso intercambio para compartir cómo se vive allá la fe y la devoción”, expresó Angelina.

Celebraciones en honor a Sor Dulzura

Además de la misa de bienvenida del domingo por la noche, se invita a participar de la misa especial del lunes, a las 19:00, fecha en que se cumplen 13 años de la beatificación de Crescencia.

A 13 años de la beatificación: un recuerdo imborrable

La beatificación de María Crescencia Pérez el 17 de noviembre de 2012 marcó para siempre a Pergamino. En una ceremonia presidida por Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, la “humilde violeta del huerto” se convirtió en la séptima beata argentina y la primera de la provincia de Buenos Aires.

Miles de fieles —procedentes de distintos puntos del país y de naciones como Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia y España— colmaron el Circuito El Panorámico en una jornada histórica que transformó a la ciudad en epicentro de una multitudinaria manifestación de fe.

Desde entonces, llegan cada año cientos de visitantes al Colegio del Huerto para agradecer favores y renovar su devoción por Crescencia, cuya vida de servicio y entrega continúa inspirando a generaciones.