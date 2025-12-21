Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

La velada contará con la participación de artistas invitados, y los asistentes podrán disfrutar de servicio de cantina, además de participar en el sorteo de un televisor, sumando más motivos para acompañar y apoyar a los talentos de nuestra ciudad en esta experiencia única que los conecta con uno de los festivales de folclore más importantes del país.

Recordemos que los artistas se consagraron en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín , en noviembre: Pablo Javier Ivalo y Walter Juárez en el rubro Solista Vocal ; Aldana López en Solista Instrumental y Córdoba – Giménez en Pareja de Baile Tradicional .

-Aldana López comenzó su formación musical a los 6 años en la Orquesta Infanto Juvenil Municipal de Barrio Kennedy, tocando violín, y luego ingresó al Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz", donde completó la Formación Básica y el Profesorado en Orientación al Instrumento en 2023. Participó en la Orquesta Estable del Conservatorio y en la Orquesta Típica de Tango El Desbande. Desde los 15 años dicta clases y, en 2019, abrió su propio espacio de enseñanza. Fundadora del cuarteto Cuerdas Martelé y seleccionada para grabar en Tecnópolis, recibió la beca Marta Argerich en 2021 y participó del encuentro “Bruselas – Buenos Aires” en 2022. Actualmente estudia con Oleg Pishenin en Rosario y forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional de Buenos Aires. Instagram: @23_aldylopez

-Pablo Ivalo, nacido en Moreno y radicado en Pergamino desde su adolescencia, se inició en la danza folclórica y la música con Mechi Porcel. Destacado desde joven en festivales estudiantiles y el Pre-Cosquín, continuó su formación en el conservatorio “Alberto Ginastera” y luego en el Conservatorio de Música de Pergamino. Ha participado en festivales nacionales como la Fiesta Nacional del Chivo en Mendoza y la Fiesta Nacional de la Ganadería en La Pampa. Su repertorio combina autores clásicos del folclore con composiciones propias, y actualmente prepara su primer disco independiente.

-Walter Juárez comenzó su carrera musical a los 10 años y ha participado en distintos grupos y programas televisivos como Pasión del Sábado y Dar la nota. Ganador del premio Reina del Plata y finalista en importantes certámenes como Pre Cosquín 2022 y Pre Baradero, en 2024 se consagró campeón en el rubro Solista Vocal en el Pre Cosquín. Líder de la banda Suena Mi Cumbia, se presenta regularmente en Pergamino y la región.

-María Córdoba – Nicolás Giménez. Además de compartir los escenarios, María Córdoba y Nicolás Giménez mantienen una historia de vida conjunta: bailan juntos desde la infancia y son pareja desde hace 10 años, formando una familia con su hija María Paz, de 6 años. Su trayectoria incluye presentaciones en el Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino, bajo la dirección de Pedro Marlo, y actualmente forman parte de la compañía Sauce Moro de Santa Fe, dirigida por sus preparadores Jaquelín Saucedo y Germán Moreno.

Con este nuevo logro, Pergamino vuelve a brillar en el mapa de la danza tradicional argentina, demostrando que el talento local sigue dejando huella en escenarios de todo el país.