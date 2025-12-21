domingo 21 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Artistas locales se reúnen este domingo para apoyar a los representantes de Pergamino que competirán en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Córdoba.

    Por Néstor Suárez
    21 de diciembre de 2025 - 09:00
    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.

    Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.

    FORTIN PERGAMINO
    Lee además
    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria
    Un merecido tributo a Guillermo Aguilar, este viernes en El Yerta Club Cultural. video
    Cultura y espectáculos

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    La velada contará con la participación de artistas invitados, y los asistentes podrán disfrutar de servicio de cantina, además de participar en el sorteo de un televisor, sumando más motivos para acompañar y apoyar a los talentos de nuestra ciudad en esta experiencia única que los conecta con uno de los festivales de folclore más importantes del país.

    Recordemos que los artistas se consagraron en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, en noviembre: Pablo Javier Ivalo y Walter Juárez en el rubro Solista Vocal; Aldana López en Solista Instrumental y Córdoba – Giménez en Pareja de Baile Tradicional.

    Trayectoria de nuestros representantes

    -Aldana López comenzó su formación musical a los 6 años en la Orquesta Infanto Juvenil Municipal de Barrio Kennedy, tocando violín, y luego ingresó al Conservatorio de Música "Juan Carlos Paz", donde completó la Formación Básica y el Profesorado en Orientación al Instrumento en 2023. Participó en la Orquesta Estable del Conservatorio y en la Orquesta Típica de Tango El Desbande. Desde los 15 años dicta clases y, en 2019, abrió su propio espacio de enseñanza. Fundadora del cuarteto Cuerdas Martelé y seleccionada para grabar en Tecnópolis, recibió la beca Marta Argerich en 2021 y participó del encuentro “Bruselas – Buenos Aires” en 2022. Actualmente estudia con Oleg Pishenin en Rosario y forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional de Buenos Aires. Instagram: @23_aldylopez

    -Pablo Ivalo, nacido en Moreno y radicado en Pergamino desde su adolescencia, se inició en la danza folclórica y la música con Mechi Porcel. Destacado desde joven en festivales estudiantiles y el Pre-Cosquín, continuó su formación en el conservatorio “Alberto Ginastera” y luego en el Conservatorio de Música de Pergamino. Ha participado en festivales nacionales como la Fiesta Nacional del Chivo en Mendoza y la Fiesta Nacional de la Ganadería en La Pampa. Su repertorio combina autores clásicos del folclore con composiciones propias, y actualmente prepara su primer disco independiente.

    -Walter Juárez comenzó su carrera musical a los 10 años y ha participado en distintos grupos y programas televisivos como Pasión del Sábado y Dar la nota. Ganador del premio Reina del Plata y finalista en importantes certámenes como Pre Cosquín 2022 y Pre Baradero, en 2024 se consagró campeón en el rubro Solista Vocal en el Pre Cosquín. Líder de la banda Suena Mi Cumbia, se presenta regularmente en Pergamino y la región.

    -María Córdoba – Nicolás Giménez. Además de compartir los escenarios, María Córdoba y Nicolás Giménez mantienen una historia de vida conjunta: bailan juntos desde la infancia y son pareja desde hace 10 años, formando una familia con su hija María Paz, de 6 años. Su trayectoria incluye presentaciones en el Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino, bajo la dirección de Pedro Marlo, y actualmente forman parte de la compañía Sauce Moro de Santa Fe, dirigida por sus preparadores Jaquelín Saucedo y Germán Moreno.

    Con este nuevo logro, Pergamino vuelve a brillar en el mapa de la danza tradicional argentina, demostrando que el talento local sigue dejando huella en escenarios de todo el país.

    Temas
    Seguí leyendo

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

    Intimo Show: el Estudio de Canto Silvia Pérez despide el año con una gala en el Teatro Unión Ferroviaria

    Guillermo Francella vuelve al teatro con Desde el Jardín y estrena en calle Corrientes en 2026

    Términos que la RAE Real Academia Española incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

    La obra "Antoine", de Susana Panza, será exhibida como Patrimonio Cultural de Corrientes

    Alumnas del Club Sirio Libanés y de Wardeh Al Lubnan brillaron en la LID en Córdoba

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El objetivo del encuentro con comerciantes, principalmente propietarios de locales de esparcimiento nocturno, fue el de informar, concientizar y sensibilizar sobre los alcances de la Ley Nacional N º 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito de los espacios laborales y sociales.

    Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio
    Un nuevo capítulo se sumó en la mañana de este sábado en torno a la polémica por el destino de Costa Pobre en Ramallo, cuando se conoció una medida cautelar dictada por la Justicia que ordena frenar las obras que allí se desarrollan en el marco de una inversión privada auspiciada fuertemente por el gobierno local de Mauro Poletti. 

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    En agosto pasado, en medio de la campaña electoral bonaerense, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y autoridades educativas de Región y Distrito presentaron en San Nicolás el proyecto de edificio propio para la escuela especial que funcionara en el anexo del hospital San Felipe.

    San Nicolás: La obra del edificio propio de la Escuela 503 sigue sin presupuesto y crece la incertidumbre

    El Grupo de Comerciantes Unidos de San Pedro manifestó su enérgico rechazo al incremento en las tasas municipales aprobado recientemente por el Concejo Deliberante.

    San Pedro: Comerciantes Unidos rechazó el aumento de tasas y pidió abrir un canal de diálogo con el Municipio

    Adagio se viste de fiesta y convoca al público al Teatro Unión Ferroviaria.
    Cultura y espectáculos

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria