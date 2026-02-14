El Torneo 6 Ligas puso primera con 44 equipos y fuerte presencia pergaminense

Con un formato renovado, el Torneo 6 Ligas de fútbol comenzó en la noche del jueves y entre este sábado y el martes se completará la primera fecha de una competencia que promete intensidad desde el arranque.

El campeonato reúne a 44 clubes de las ligas de Salto , Colón , Rojas , Arrecifes , Carmen de Areco y Pergamino , distribuidos en ocho zonas . Se trata de uno de los torneos regionales más convocantes del norte bonaerense, que en esta segunda edición promete gana en nivel futbolístico y expectativa.

A diferencia de la edición 2025 -cuando el certamen se denominó Torneo 5 Ligas-6 Ciudades-, en esta temporada no solo participan los equipos de Primera A de la Liga de Pergamino, sino que también se incorporaron los de Primera B (a excepción de El Socorro). Esta ampliación le dio mayor volumen y diversidad al cuadro competitivo, permitiendo que más instituciones afiliadas a la Liga pergamiense (19) tengan rodaje en un ámbito interligas de exigencia.

El debut para los equipos de Pergamino se produjo el jueves por la noche y dejó un triunfo y un empate, En el estadio “Fernando Bello”, Argentino derrotó 2 a 1 a Juventud para comenzar el torneo sumando de a tres ante su gente. Por su parte, Provincial protagonizó un encuentro cambiante en Colón frente a 9 de Julio . El conjunto pergaminense se adelantó 2 a 0 con goles de Lautaro Mansilla y Matías Buffe, mostrando contundencia y orden. Sin embargo, el local reaccionó y logró empatar 2 a 2 con tantos de Valentín Salles y Hugo Gómez. Más allá del sabor agridulce por la ventaja que no pudo sostener, el punto conseguido como visitante tiene valor en una competencia donde cada unidad puede resultar decisiva.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Con un formato renovado, el Torneo 6 Ligas de fútbol comenzó en la noche del jueves y entre este sábado y el martes se completará la primera fecha de una competencia que promete intensidad desde el arranque. El campeonato reúne a 44 clubes de las ligas de Salto, Colón, Rojas, Arrecifes, Carmen de Areco y Pergamino, distribuidos en ocho zonas. Se trata de uno de los torneos regionales más convocantes del norte bonaerense, que en esta segunda edición promete gana en nivel futbolístico y expectativa. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"

La acción continuó el viernes con la presentación de otros cuatro representantes de Pergamino. El saldo fue equilibrado: un triunfo, dos empates y una derrota. La victoria la aportó San José, que consiguió un resonante 3 a 2 como visitante frente a Jorge Newbery de Rojas. Argentino de Alfonzo también dejó una imagen positiva al empatar 2 a 2 como local ante Argentino de Rojas. El Chacarero demostró que puede competir de igual a igual y que quiere ser protagonista en su zona.

Otro que sumó fuera de Pergamino fue Leandro N. Alem, que igualó 1 a 1 ante Sports de Salto. Daniel Sánchez, de penal, puso en ventaja al elenco pergaminense y cuando parecía que se traía los tres puntos, Tobías Ibáñez empató en el cierre para el local. La única derrota del viernes fue la de Tráfico’s Old Boys, que cayó 2 a 1 en Salto frente a Compañía (campeón 2025).

La primera fecha hasta el martes

Este sábado, Sirio Libanés recibirá a Unión de Carabelas (Zona D) desde las 20:00, Deportivo Acevedo hacía lo propio ante Leones (Zona E) a partir de las 19:00, Racing se medirá de local a las 20:00 con Villa Italia por la Zona H y, por este mismo grupo, Gimnasia recibirá a Argentino de Rancagua desde las 21:00.

La primera fecha seguirá este domingo para los clubes pergaminenses. A las 21:30, Viajantes visitará a Boca de Rojas por la Zona B. En simultáneo, Círculo de Arroyo Dulce será local ante Defensores de Salto por la Zona F. El lunes habrá más acción. A las 20:00, Douglas Haig recibirá a Juventud de Rojas por la Zona B. En el mismo horario, Progresista Guerrico visitará a Valacco de Salto -en la cancha de CUSA- por la Zona G, buscando sumar en condición de visitante.

El martes se completará la participación pergaminense en esta primera fecha: José Hernández visitará a Racing de Colón a las 20:00 por la Zona B, mientras que a las 21:00 Sports será local frente a CUSA de Salto por la Zona G.

Las ocho zonas del torneo

Zona A: Argentino de Alfonzo), Barracas de Colón, Jorge Newbery de Rojas, San José y Argentino de Rojas; Zona B: Douglas Haig, Racing de Colón), Boca de Rojas, Viajantes, José Hernández y Juventud de Rojas; Zona C: Porteño de Colón, 9 de Julio, Carabelas, Provincial, Juventud Obrera de Manuel Ocampo) y El Huracán de Rojas; Zona D: Argentino de Pergamino, El Fortín, Sirio Libanés, Unión de Carabelas y Juventud de Pergamino); Zona E: Deportivo Acevedo, Los Vascos, Compañía de Salto, Tráfico’s Old Boys y Leones; Zona F: Círculo de Arroyo Dulce, Recreativo de Gahan, Sports de Salto), Leandro N. Alem, Obras Sanitarias de Arrecifes y Defensores de Salto; Zona G: Sports de Pergamino, Villa Sanguinetti de Arrecifes, Valacco de Salto, Progresista Guerrico, Sportsman de Carmen de Areco y CUSA de Salto; Zona H: Racing de Pergamino), Millonarios, Gimnasia, Argentino de Rancagua y Villa Italia.