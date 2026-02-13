LA OPINION: 109 años de historia, voz y comunidad

La nueva etapa de LA OPINION tiene base en el complejo Agora, de avenida Pellegrini 3380.

Este 13 de febrero de 2026 marca un hito profundo para la vida periodística, cultural y ciudadana del norte de la provincia de Buenos Aires. La Opinión cumple 109 años de existencia continua, un camino que comenzó el 13 de febrero de 1917, cuando Enrique Venini, empresario y visionario pergaminense, decidió dar voz a una comunidad que crecía y pedía ser oída. Desde entonces, aquel primer ejemplar ha sido mucho más que papel y tinta: ha sido memoria, ha sido testigo, ha sido espejo y altavoz de una ciudad y su región.

En sus primeros años, La Opinión se imprimía en la “Imprenta y Tipografía La Minerva”, símbolo de un periodismo artesanal, directo y vital para sus lectores. Con el paso de las décadas, el diario enfrentó momentos históricos de intensidad política y social, sobrevivió a crisis, transformaciones tecnológicas y cambios en la forma de comunicar. Sus páginas, alguna vez limitadas al formato impreso, se convirtieron en testimonio silencioso de guerras, crisis económicas, festejos comunitarios, elecciones, idas y venidas de la vida local y nacional.

Hoy, 109 años después, “La Opinión” sigue incansable, más viva que nunca, transformada por las demandas de un tiempo nuevo sin perder la esencia que la vio nacer.

Celebrar 109 años de La Opinión es recorrer una historia que va más allá del periodismo tradicional. No solo ha sido un diario. Ha sido refugio de debates, constructor de memoria colectiva, puente entre generaciones y protagonista de la historia social de Pergamino y su región.

Durante gran parte del siglo XX, sus páginas marcaron agenda y pensamiento. Fue lugar donde se debatieron políticas públicas, se denunciaron injusticias y se difundieron relatos que configuraron identidad regional. En 1955, como muchos medios de la época, el diario vivió las consecuencias de un contexto nacional complejo, con intervenciones y desplazamientos de dirección en tiempos de tensiones políticas intensas. Aun así, supo sostenerse con la fuerza de una comunidad que lo valoraba como propio.

Este aniversario no es solo una cifra. Es el resultado de décadas de confianza depositada por miles de lectores que, edición tras edición, recurrieron a sus páginas para entender el mundo que los rodea.

Multiplataforma y actual

En este siglo XXI, la transformación del periodismo ha sido radical. La información ya no vive solo en papel; circula en redes, se comparte, se escucha y se mira. “La Opinión” fue pionera en adaptar su espíritu a esta nueva realidad sin perder su compromiso con la verdad y la profundidad.

Desde laopinionline.ar, el medio ha consolidado una presencia digital activa que supera las barreras del tradicional diario impreso. Las noticias se actualizan las 24 horas, los temas regionales, nacionales y de interés humano circulan con inmediatez, permitiendo que cada historia llegue a su lector en el momento preciso. El archivo de artículos, entrevistas y perfiles ampliamente accesible ofrece no solo información del presente, sino también memoria de lo que fuimos, somos y aspiramos ser.

La multiplataforma se expande a través de podcasts, contenidos auditivos que profundizan temas de actualidad, entrevistas y análisis; también a través de videos en su canal oficial en YouTube, donde la voz, la imagen y el contexto audiovisual complementan al trabajo periodístico escrito.

En redes sociales, “La Opinión” mantiene un diálogo constante con su audiencia, amplificando la voz de los ciudadanos, recogiendo testimonios, compartiendo vivencias y propiciando la participación activa. Tal apertura ha permitido que generaciones diversas —desde lectores clásicos hasta nativos digitales— encuentren un espacio propio dentro de la comunidad informativa.

Más que Noticias

En estos 109 años, La Opinión ha mostrado que el periodismo no solo se trata de informar, sino de conectar con la gente. No es casualidad que sus páginas alberguen columnas de opinión, crónicas de barrio, historias humanas, reflexiones culturales y debates públicos. El diario ha sido siempre un espacio para escuchar y ser escuchado.

Este rol se evidencia en secciones como Opinión y Perfiles, donde las voces diversas encuentran lugar, donde se debaten ideas, donde se construyen sentidos y se impulsan reflexiones profundas sobre el presente y el futuro de la comunidad.

“La Opinión” no solo documenta la vida de Pergamino y su región; la acompaña, la cuestiona, la celebra y la interpreta. De ahí su importancia como institución social: permanecer fiel a su misión informativa sin resignar la empatía ni la mirada profundamente humana.

Mirar al futuro

Hoy, al soplar las 109 velitas, “La Opinión” no solo celebra un cumpleaños más. Celebra la resiliencia de una idea: la de dar voz a su gente, la de sostener un compromiso con la verdad y la transparencia, la de acompañar a cada generación con rigor, ética y respeto por la comunidad.

En un mundo donde las certezas cambian con rapidez, donde la tecnología transforma la manera de comunicarnos y donde la opinión pública se construye en múltiples plataformas simultáneas, este medio histórico ha sabido mantenerse fiel a sus valores.

Celebrar este aniversario es rendir homenaje a cada persona que, desde 1917 hasta hoy, hizo posible este diario: fundadores, periodistas, editores, diseñadores, fotógrafos, columnistas, operadores, distribuidores, lectores y toda una comunidad que mantuvo viva la llama de la palabra y la información.

Un legado que sigue

Hoy, más que celebrar un número, celebramos un legado: el de una voz que supo trascender generaciones, debatir tiempos, registrar cambios y acompañar a su gente con empatía e independencia. Celebremos entonces no solo La Opinión —el medio— sino también lo que representa: un compromiso con la verdad, con la comunidad y con el futuro del periodismo local y regional.