Pelea entre dos mujeres en pleno microcentro generó tensión en la víspera de Nochebuena

La pelea entre las dos mujeres sólo interpeló a dos jóvenes que intervinieron para separalas.

En la tarde de este miércoles, en la antesala de la Nochebuena , una violenta pelea callejera entre dos mujeres alteró la tranquilidad del microcentro de Pergamino y llamó la atención de numerosos transeúntes que circulaban en ese momento por la zona comercial.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio, donde ambas mujeres, que se desplazaban en motocicletas distintas, se trenzaron en una confrontación física que terminó con las dos en el piso y con uno de los rodados derribado sobre la cinta asfáltica.

La secuencia final del enfrentamiento quedó registrada en un video captado por el usuario de TikTok Alejandro Dotavio, quien compartió las imágenes en redes sociales. En el registro se observa el momento posterior a la caída, cuando ambas protagonistas ya se encontraban en el suelo y la tensión aún persistía.

Por el momento, no está claro qué originó el conflicto. No se descarta que haya sido consecuencia de un incidente de tránsito entre las motocicletas, aunque también se presume que las involucradas podrían haber mantenido una disputa previa.

pelea de mujeres en moto en avenida de mayo y 9 de julio Pergamino 002

Tras incorporarse, una de las mujeres —quien habría mostrado una actitud más beligerante durante el cruce— subió como acompañante a una motocicleta tipo 110 que era conducida por un hombre, quien desde el lugar arengaba e insultaba a la otra mujer, profundizando el clima de agresividad.

pelea de mujeres en moto en avenida de mayo y 9 de julio Pergamino 003

La otra protagonista del episodio, cuya motocicleta había quedado caída, fue la última en reincorporarse y aparentaba una situación de mayor vulnerabilidad. Mientras tanto, otras mujeres que se encontraban en el lugar intervinieron para separar a las involucradas y evitar que el enfrentamiento continuara.

Una vez finalizada la pelea, ambas se alejaron del lugar. La mujer que había quedado con su moto en el suelo la trasladó de tiro hacia un sector sin circulación vehicular, donde pudo tranquilizarse y revisar el estado del rodado tras el incidente.

El hecho generó sorpresa e inquietud entre peatones y comerciantes de la zona, en una jornada previa a la Navidad que suele caracterizarse por una intensa actividad comercial y un clima festivo en el centro de la ciudad. Hasta el momento no se informó sobre intervención policial ni denuncias formales relacionadas con el episodio.