Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

Payuca del Pueblo: “Mi leitmotiv es hacer lo que amo, lo que disfruto, y si eso lleva un mensaje, mucho mejor”.

En el barro , la exitosa serie argentina creada por Sebastián Ortega y spin-off de El marginal , se consolidó como uno de los grandes estrenos del año. Ambientada en una cárcel de mujeres, su historia atrapó a miles de espectadores, posicionándose rápidamente en el top 10 de Netflix Argentina . Su impacto traspasó fronteras, reafirmando el enorme potencial de la ficción nacional.

Entre ellos, se destaca también la participación de la actriz trans de nuestro medio Payuca del Pueblo , quien interpreta a Coca , una interna que estudia abogacía y se convierte en consejera legal de sus compañeras dentro del penal.

“Llegué a la serie a través de un casting. Me enteré de la convocatoria y también me la acerca una representante con la que empezamos a trabajar juntas. Hice el casting de forma virtual y quedé seleccionada. Ya había hecho pruebas para El marginal, pero nunca había quedado”, relató Payuca en diálogo con Fuera de Página , programa conducido por Carolina Yacobone y Fernando Bongiovanni, que se emite de lunes a viernes por YouTube (La Opinión Play), Twitch y FM 105.1 .

La actriz recordó que el casting tuvo lugar en marzo del año pasado, mientras que las grabaciones se extendieron de julio a noviembre, cubriendo dos temporadas completas. “Yo participo en las dos”, agregó.

Respecto de Coca, su personaje, Payuca explicó:

“Es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa. Ella estudia abogacía y por su buen comportamiento se le asigna la tarea de aconsejar a las nuevas internas. Les habla sobre sus derechos y lo que pueden exigir. Está muy involucrada en la lucha de sus compañeras”.

Payuca del Pueblo: de las tablas a la cámara

Con una trayectoria sólida en el teatro independiente, Payuca confesó que el audiovisual aún le resulta un terreno en exploración:

“No tengo mucha experiencia en lo audiovisual, sí en teatro. Mi preocupación era encontrar el tono adecuado, sin exagerar las expresiones. Quince días antes de grabar hablé con el director, Alejandro Ciancio, quien me hizo un paneo de toda la historia. Aunque ya había leído todos los capítulos, me basé en lo que había hecho en el casting, aunque después no sabés si lo que hacés funciona”.

Sobre el proceso de rodaje, explicó que no hubo ensayos previos, por lo que el trabajo actoral se fue construyendo escena tras escena: “Vas probando. La prueba es actuando”.

La convocatoria fue amplia y competitiva, y eso no pasó desapercibido para la actriz:

“Sé que fue un casting multitudinario, con muchas actrices de diferentes sectores. Así que estoy muy feliz y agradecida. Fue un mega proyecto y fueron cinco meses increíbles”.

Cris Miró, referentes y caminos que se abren

Payuca también participó de la serie sobre Cris Miró, la primera vedette trans del espectáculo argentino, y no ocultó su entusiasmo:

“Esa serie fue increíble. Es genial que se estén contando historias de mujeres trans, porque no es habitual. Fue un proyecto muy lindo. Me tocó una escena increíble y me sentí muy feliz de poder contar y visibilizar todas estas historias”.

Cuando se le preguntó si ella misma se considera una referente para otras personas trans, respondió con humildad:

“Me cuesta ubicarme en ese lugar. Recibo mensajes y comentarios de gente que me conocía de otra época, cuando trabajaba en las fiestas temáticas nocturnas, durante 14 años, acá en Buenos Aires. Entonces, hay algo de eso que está, pero me cuesta ponerme en ese rol. Mi leitmotiv es hacer lo que amo, lo que disfruto, y si eso lleva un mensaje, mucho mejor”.

Presente y futuro sobre el escenario

Actualmente, Payuca protagoniza el unipersonal Lorena, obra que estrenó hace dos años en el Teatro Nacional Cervantes, en el marco de un ciclo dedicado a historias reales de mujeres trans que vivieron en el histórico Hotel Gondolín a fines de los 90 y principios de los 2000.

“Ahora estoy haciendo funciones en El Camarín de las Musas y tengo ganas de llevarla a Pergamino, porque me hicieron algunas propuestas. En principio estoy con este proyecto. Hay algunas cositas dando vueltas, pero nada confirmado aún”.

Teatro vs. audiovisual: ¿cuál elige?

Aunque el teatro sigue siendo su gran pasión, el universo audiovisual encendió en ella una nueva curiosidad.

“Ahora tengo ganas de seguir con lo audiovisual, de seguir tomando envión. Pero cuando no estoy actuando en teatro siento que algo me falta. Por suerte tengo la posibilidad de que me convoquen o de estar generando proyectos propios. Disfruto mucho hacer teatro, pero el audiovisual me abrió una nueva puerta y me motiva descubrir más”.

Una experiencia de sororidad y apoyo

Lejos de los prejuicios que a veces se asocian al detrás de escena de grandes producciones, Payuca destaca la contención y el compañerismo vivido durante el rodaje.

“La mayoría del elenco eran mujeres y pensé que podía haber roces, pero fue todo lo contrario. Se dio una gran comunión. Muchas veníamos del under y ya nos conocíamos. Fue una alegría enorme estar en un proyecto así. Nos dimos mucha fuerza, apoyo, charla. Incluso se armó un grupo de WhatsApp donde seguimos escribiéndonos todo el tiempo”.

Con producción de Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega, sigue su éxito y se espera una segunda temporada para el verano del año próximo.

@payucadelpueblo @barroserie