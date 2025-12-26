Paul Rudd y Jack Black regresan a los cines con Anaconda

Los carismáticos actores Jack Black y Paul Rudd lideran el elenco de Anaconda. PRENSA

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva este fin de semana con opciones para todos los gustos y edades. Paul Rudd y Jack Black regresan a la pantalla grande con Anaconda, una comedia de terror que mezcla humor negro y aventura en plena selva. Para los amantes del suspenso, continúa Five Nights at Freddy’s 2, que profundiza en el oscuro origen de los animatrónicos más temidos del cine reciente. El público familiar puede disfrutar de Zootopía 2, con Judy Hopps y Nick Wilde enfrentando un nuevo misterio en la ciudad de los animales, mientras que los fanáticos de la épica y la ciencia ficción siguen explorando Pandora con Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la ambiciosa saga de James Cameron. Un fin de semana cargado de estrenos y continuaciones que prometen emoción, risas y grandes historias en la pantalla grande.

Anaconda Embed - ANACONDA Tráiler Español Latino (2025) Jack Black Inspirada en el clásico de terror de 1997, la película está dirigida y coescrita por Tom Gormican, y reúne a Paul Rudd y Jack Black en los papeles principales, interpretando a dos amigos de toda la vida que buscan revivir su pasión por el cine, lo que los lleva a consecuencias peligrosas.

A diferencia de la cinta original, esta nueva versión de Anaconda no es un remake tradicional. En vez de repetir la trama de la película de los años noventa, protagonizada por Jennifer Lopez y Owen Wilson, presenta a Doug (Jack Black), un videógrafo de bodas frustrado, y Griff (Paul Rudd), un actor secundario con sueños insatisfechos. Ambos, amigos inseparables desde la niñez, comparten una obsesión por el clásico de terror en el que una serpiente gigante era la principal amenaza. Durante una crisis propia de la mediana edad, deciden emprender una aventura arriesgada: viajar a la selva para filmar su propia versión de la película.

Lo que inicia como una comedia sobre amigos persiguiendo recuerdos nostálgicos rápidamente deriva en una situación aterradora. La fantasía de ambos se rompe cuando una anaconda real aparece en el set improvisado, transformando la filmación en una lucha por sobrevivir. Sony ha apostado por una mezcla de humor negro y terror, en la que el peligro es tan tangible como los problemas internos de los protagonistas. Según el director Tom Gormican, mantener el tono lúdico sin caer en la parodia ha sido fundamental en este proyecto.

La dirección es de Tom Gormican. El elenco está encabezado por Selton Mello, Thandie Newton, Steve Zahn, Paul Rudd y Jack Black. Esta comedia de terror y aventuras tiene una duración es de 100 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

