Parque Fotovoltaico Zárate: Embotelladora Matriz firma contrato clave de energía renovable

En un paso histórico para Zárate, la Cooperativa de Energía rubricó el primer contrato de adquisición de energías renovables con Embotelladora Matriz. El acuerdo refuerza la apuesta por proyectos sostenibles y consolida al Parque Fotovoltaico como un eje estratégico para la generación limpia en la región.

Un proyecto emblemático de energía renovable en Zárate El Parque Fotovoltaico Zárate, ubicado en el corazón del Parque Industrial, se presenta como un modelo de generación limpia y sustentable. Con una capacidad estimada de 4,3 GWh anuales, el proyecto busca garantizar el autoconsumo energético y optimizar los costos operativos de las empresas locales, al tiempo que contribuye a la matriz energética verde del país.

Acuerdo estratégico con Embotelladora Matriz La firma del contrato entre la CEZ y Embotelladora Matriz, representada por su presidente Martín Darritchon, marca un hito en la operatividad del parque. Este primer acuerdo no solo asegura la compra de energía renovable, sino que también reafirma la colaboración entre el sector industrial y las iniciativas de sostenibilidad impulsadas por la cooperativa.

Alianzas y respaldo institucional La obra cuenta con la dirección de la CEZ, asistencia técnica de YPF Solar y el apoyo financiero del Banco Credicoop. La participación activa de las empresas del Parque Industrial refleja un compromiso conjunto con la transición hacia fuentes de energía limpias y la promoción de un modelo productivo más eficiente y responsable con el medio ambiente.

Con este paso, Zárate se consolida como un referente en energía renovable, demostrando que la cooperación entre el sector público, privado y cooperativo puede generar beneficios sostenibles para la comunidad y el desarrollo industrial de la región.

