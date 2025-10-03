Parque Belgrano: nuevo taller del programa "Cómo Construir Salud"

Este, a las 9:00, el Salón de la Juventud ubicado en el Parque Belgrano será escenario de un nuevo encuentro del programa municipal “Cómo Construir Salud”.

La propuesta llevará por título “Más allá del hambre: la comida como refugio emocional” y se presenta como un importante espacio abierto a la comunidad para reflexionar sobre la relación entre emociones y alimentación.

El taller busca poner en primer plano un tema que atraviesa la vida cotidiana de muchas personas: cómo lo que sentimos influye en nuestra manera de comer y cómo, en ocasiones, los alimentos son utilizados como un recurso emocional más que como una necesidad fisiológica. Ansiedad, tristeza, estrés, aburrimiento o soledad suelen ser detonantes de una ingesta que va más allá de lo nutritivo y que se vincula con la búsqueda de consuelo, compañía o distracción.

“En este taller reflexionaremos sobre cómo muchas veces buscamos en un bocado lo que realmente necesitamos en una palabra, un abrazo o un momento de pausa. No se trata de juzgarnos, sino de comprendernos mejor”, señalaron los organizadores, subrayando el objetivo de generar un clima de confianza y apertura donde los asistentes puedan reconocer experiencias compartidas.

Objetivos del encuentro

El encuentro está pensado para que los participantes puedan identificar de qué manera sus estados de ánimo inciden en la elección de alimentos y cómo construir herramientas prácticas que permitan relacionarse con la comida de un modo más consciente. A través de dinámicas participativas, ejercicios de reflexión y el aporte de profesionales en salud, se intentará dar respuesta a interrogantes frecuentes: ¿cómo reconocer cuándo se come por hambre real y cuándo por hambre emocional?, ¿qué alternativas saludables existen para canalizar las emociones sin recurrir automáticamente a la comida?, ¿cómo acompañar a niños, jóvenes y adultos en este proceso de aprendizaje?

La propuesta se enmarca en la agenda de actividades de “Cómo Construir Salud”, un programa que promueve hábitos de vida saludables mediante encuentros abiertos a toda la comunidad. Según adelantaron, no se requiere inscripción previa y la participación es libre y gratuita, lo que permite que cualquier persona interesada pueda acercarse y sumarse a la experiencia.

“Aprender a escuchar”

Desde la organización destacan que “aprender a escuchar al propio cuerpo, reconocer las emociones y vincularse de manera equilibrada con la alimentación es parte de construir salud en el día a día”. Por eso, este tipo de espacios se convierten en una oportunidad valiosa no solo para adquirir conocimientos, sino también para compartir vivencias y fortalecer redes comunitarias de cuidado.

El taller del sábado se suma a una serie de actividades que el programa viene desarrollando en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad, con el propósito de acercar propuestas que inviten a repensar las rutinas y a incorporar pequeños cambios que impacten positivamente en la calidad de vida.