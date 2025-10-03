viernes 03 de octubre de 2025
    • Parque Belgrano: nuevo taller del programa "Cómo Construir Salud"

    A partir de las 9:00 comenzará una nuevo jornada en el Galpón de la Juventud ubicado en un sector del Parque Belgrano.

    3 de octubre de 2025 - 15:37
    La actividad comenzará a las 900 en Parque Belgrano

    Este, a las 9:00, el Salón de la Juventud ubicado en el Parque Belgrano será escenario de un nuevo encuentro del programa municipal “Cómo Construir Salud”.

    El próximo martes, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano vuelve a ser sede de la experiencia educativa Larti Innova.

    Recargada: Vuelve Larti Innova a Pergamino con nueva propuesta
    Los dos sujetos fueron denunciados por vecinos a Ojos en Alerta que permitió ubicarlos a través de cámaras del Centro de Monitoreo.

    Los vecinos alertaron que ladrones estaban robando picaportes y los aprehendieron en parque Belgrano

    La propuesta llevará por título “Más allá del hambre: la comida como refugio emocional” y se presenta como un importante espacio abierto a la comunidad para reflexionar sobre la relación entre emociones y alimentación.

    El taller busca poner en primer plano un tema que atraviesa la vida cotidiana de muchas personas: cómo lo que sentimos influye en nuestra manera de comer y cómo, en ocasiones, los alimentos son utilizados como un recurso emocional más que como una necesidad fisiológica. Ansiedad, tristeza, estrés, aburrimiento o soledad suelen ser detonantes de una ingesta que va más allá de lo nutritivo y que se vincula con la búsqueda de consuelo, compañía o distracción.

    “En este taller reflexionaremos sobre cómo muchas veces buscamos en un bocado lo que realmente necesitamos en una palabra, un abrazo o un momento de pausa. No se trata de juzgarnos, sino de comprendernos mejor”, señalaron los organizadores, subrayando el objetivo de generar un clima de confianza y apertura donde los asistentes puedan reconocer experiencias compartidas.

    Objetivos del encuentro

    El encuentro está pensado para que los participantes puedan identificar de qué manera sus estados de ánimo inciden en la elección de alimentos y cómo construir herramientas prácticas que permitan relacionarse con la comida de un modo más consciente. A través de dinámicas participativas, ejercicios de reflexión y el aporte de profesionales en salud, se intentará dar respuesta a interrogantes frecuentes: ¿cómo reconocer cuándo se come por hambre real y cuándo por hambre emocional?, ¿qué alternativas saludables existen para canalizar las emociones sin recurrir automáticamente a la comida?, ¿cómo acompañar a niños, jóvenes y adultos en este proceso de aprendizaje?

    La propuesta se enmarca en la agenda de actividades de “Cómo Construir Salud”, un programa que promueve hábitos de vida saludables mediante encuentros abiertos a toda la comunidad. Según adelantaron, no se requiere inscripción previa y la participación es libre y gratuita, lo que permite que cualquier persona interesada pueda acercarse y sumarse a la experiencia.

    “Aprender a escuchar”

    Desde la organización destacan que “aprender a escuchar al propio cuerpo, reconocer las emociones y vincularse de manera equilibrada con la alimentación es parte de construir salud en el día a día”. Por eso, este tipo de espacios se convierten en una oportunidad valiosa no solo para adquirir conocimientos, sino también para compartir vivencias y fortalecer redes comunitarias de cuidado.

    El taller del sábado se suma a una serie de actividades que el programa viene desarrollando en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad, con el propósito de acercar propuestas que inviten a repensar las rutinas y a incorporar pequeños cambios que impacten positivamente en la calidad de vida.

    Temas
    Recargada: Vuelve Larti Innova a Pergamino con nueva propuesta

    Los vecinos alertaron que ladrones estaban robando picaportes y los aprehendieron en parque Belgrano

    El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad

    Día del Odontólogo: la celebración de una profesión y el compromiso del Colegio pergaminense

    Pergamino prepara la temporada de colonias de verano con mayor control y compromiso

    Alexis Chávez cerró el Mundial con un cuarto puesto en los 100 metros

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

    Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

    Comu recibe a Juventud y prueba de fuego para Argentino en otra fecha del Pre Federal

    La recolección de residuos voluminosos tiene el cronograma de octubre

    Este sábado llegará por primera vez a Pergamino La Ferni, la folklorista trans no binaria.
    Cultura y espectáculos

    Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    La institución de calle Mitre tiene una clínica propia para realizar las capacitaciones.

    El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad
    Parque Belgrano: nuevo taller del programa "Cómo Construir Salud"

    El Día del Odontólogo se celebra cada 3 de octubre en la Argentina en honor a los profesionales que se dedican a la salud dental y a la prevención de enfermedades bucales.

    Día del Odontólogo: la celebración de una profesión y el compromiso del Colegio pergaminense

    Pergamino prepara la temporada de colonias de verano con mayor control y compromiso

    José Luis Espert durante el video que subió a sus redes sociales minutos antes de la medianoche del pasado jueves.

    Espert bajo presión: el Gobierno marca distancia tras el escándalo por los vuelos con Fred Machado