Fontezuela: el Municipio pavimentó el acceso a la escuela y mejora la conectividad de la localidad

La Municipalidad de Pergamino continúa avanzando con obras de infraestructura vial en las distintas localidades del Partido y, en esta oportunidad, concretó nuevos trabajos de pavimentación en Fontezuela, una intervención que mejora de manera significativa el acceso a la escuela de la comunidad.

Las obras en la localidad La obra responde a un pedido realizado por docentes, alumnos y familias de la localidad, quienes venían planteando la necesidad de contar con una circulación más segura y accesible, especialmente durante los días de lluvia, cuando el estado del camino dificultaba el ingreso y egreso al establecimiento educativo.

Con la ejecución de estas tareas, se optimiza la transitabilidad en uno de los sectores más importantes del pueblo, favoreciendo no solo a la comunidad educativa, sino también a los vecinos que diariamente utilizan ese acceso. La pavimentación permitirá una circulación más cómoda, ordenada y segura, reduciendo complicaciones vinculadas al barro, el deterioro del camino y las dificultades para el tránsito vehicular y peatonal.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral de mejoras que busca fortalecer la infraestructura de las localidades del Partido, acompañando el crecimiento de cada comunidad y generando soluciones concretas para los vecinos.

Una mejora concreta en Fontezuela Asimismo, destacaron que las obras de pavimentación no solo representa una mejora vial, sino que también tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población, garantizando mayor conectividad, seguridad y mejores condiciones de acceso a espacios esenciales como las escuelas. De esta manera, la gestión municipal continúa llevando adelante obras públicas en distintos puntos del Partido de Pergamino, con el objetivo de seguir reduciendo desigualdades en materia de infraestructura y brindar respuestas a necesidades históricas de las localidades de campaña.

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