Docentes y no docentes de la UNNOBA convocan a adherir al paro nacional universitario

La secretaria general de la Asociación de Docente de la UNNOBA , Florencia Antonini, confirmó que tanto el gremio que representa como la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad están convocando a adherir al cese total de actividades para mañana viernes 12 de septiembre, en coincidencia con la realización del paro anunciado en todas las universidades nacionales. La medida es en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, y como un modo de pedir a las y los legisladores que no acompañen esta determinación y sostengan la iniciativa que fue aprobada por ambas cámaras con amplia mayoría.

“Mañana viernes 12 de septiembre, estamos llamando al cese total de actividades en todas las sedes de la UNNOBA, en una convocatoria en la que coincidimos tanto el gremio docente como no docente y en acuerdo con lo que han determinado todas las federaciones universitarias del país”, precisó Florencia Antonini.

La titular de la Asociación de Docentes de la UNNOBA explicó que la medida adhiere al paro nacional universitario en rechazo del veto que, por segunda vez, el presidente de la Nación hizo sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

“Entendemos que las universidades estamos atravesando un momento sumamente delicado y necesitamos contarle a la sociedad lo que está ocurriendo y que va más allá de la cuestión salarial. Hay una profunda crisis de desfinanciamiento del sistema universitario y científico y esto exige de acciones muy contundentes para que se escuchen nuestros reclamos”, planteó.

En el caso puntual de la UNNOBA recordó que en paros anteriores, docentes y no docentes de la Universidad habían acompañado realizando acciones alternativas de visibilización del conflicto, garantizando el dictado de clases y la continuidad académica, pero esta vez “la situación amerita convocar al paro de manera contundente y estamos llamando a docentes y no docentes a adherir”.

En este punto aclaró que “las puertas de la Universidad van a estar abiertas y cada docente y no docente tendrá plena libertad de ejercer su derecho a adherir o no a esta medida, pero desde los gremios estamos llamando a que acompañen activamente este reclamo que es legítimo y va en consonancia con la gravedad de la situación que viven las universidades”.

“En el caso de los docentes, desde el gremio los estamos llamando para pedirles que aquellos que vayan a adherirse al paro, puedan informar esta decisión a sus estudiantes, a efectos de que no asistan a clases, atendiendo a que muchos de ellos viajan desde otras localidades para cursar sus materias”, explicó. “Es una cuestión de empatía con el estudiantado, que vale también para aquellos docentes que decidan dictar clases durante la jornada”.

Marcha

La secretaria general de la ADUNNOBA, señaló que en paralelo al paro de actividades, las distintas organizaciones que vinculan a docentes y no docentes del sistema universitario están trabajando en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, similar a la realizada en abril de 2024 y anticipó que se concretará el día que el veto se trate en el Congreso.

“Será nuestro modo de reclamar a los legisladores que esta vez no apoyen el veto presidencial y garanticen el financiamiento del sistema universitario argentino que está sumido en una profunda crisis”, remarcó.

“Estamos atravesando un momento muy grave de la República donde la propia división de poderes está en juego y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario no es más que una prueba de ello, ya que es una iniciativa que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores con amplia mayoría y que tiene además un importante consenso social”.

Con el acompañamiento de todos

Florencia Antonini insistió en la necesidad de arbitrar los medios para que el conjunto de la sociedad conozca en toda su dimensión la gravedad de la crisis que afronta el sistema universitario argentino debido a la falta de financiamiento y apeló al acompañamiento del conjunto de la sociedad en las acciones que se impulsen.