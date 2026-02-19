Paro general de la CGT en San Nicolás: qué servicios no funcionarán este jueves

La ciudad registrará interrupciones en múltiples servicios este jueves por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se extenderá durante 24 horas y afectará transporte, actividad industrial, bancos y recolección de residuos.

La ciudad de San Nicolás registrará este jueves una fuerte interrupción de servicios debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo ( CGT ). La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y alcanzará al transporte público, la actividad industrial, entidades bancarias, educación y servicios municipales esenciales.

Uno de los principales impactos se verá en el transporte público de pasajeros. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión total, por lo que no habrá colectivos de corta, media ni larga distancia durante toda la jornada, incluyendo combis regionales.

La decisión fue comunicada por el secretario general Tomás Lencina, quien representa también a delegaciones gremiales de la región. De este modo, miles de usuarios deberán reorganizar sus traslados habituales.

En paralelo, la adhesión de gremios industriales como la UOM, la UOCRA y Luz y Fuerza anticipa una paralización significativa en plantas fabriles y obras en ejecución. La medida comenzará a las 0 horas del jueves en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral.

El sector comercial, en tanto, podría presentar un funcionamiento dispar. Si bien el gremio mercantil acompaña la protesta, la apertura de locales dependerá de la decisión particular de cada comerciante.

Bancos cerrados y adhesión del sector educativo

La Asociación Bancaria confirmó su participación en el paro general, por lo que no habrá atención en entidades financieras durante toda la jornada. Desde el gremio señalaron que la medida se enmarca en el rechazo al proyecto de reforma laboral debatido en el Congreso nacional.

En el ámbito educativo, el gremio docente SUTEBA seccional San Nicolás anunció su adhesión y convocó a una manifestación desde las 11 horas en la intersección de Sarmiento y Lavalle. No obstante, la participación quedará sujeta a la decisión individual de cada docente, por lo que el nivel de actividad escolar podría variar entre establecimientos.

Recolección de residuos y funcionamiento del Hospital San Felipe

El servicio de recolección de residuos tendrá modificaciones temporales. No se realizará el turno nocturno del miércoles ni el servicio diurno del jueves, por lo que las autoridades recomendaron a los vecinos no sacar bolsas hasta la reanudación del cronograma habitual, prevista para la noche del jueves.

Por su parte, el Hospital San Felipe confirmó una adhesión parcial. El vacunatorio permanecerá cerrado y no se otorgarán turnos presenciales ni por WhatsApp durante la jornada. La actividad administrativa se retomará el viernes.

En cuanto a la atención médica, los turnos programados intentarán sostenerse aunque podrían registrarse cancelaciones según la adhesión individual de profesionales. La guardia funcionará con normalidad para garantizar la atención de urgencias y emergencias.