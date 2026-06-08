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    • Paro de Ashira: San Pedro se queda otra vez sin recolección de residuos por una deuda millonaria

    La empresa concesionaria reclama un saldo pendiente de 3.500 millones de pesos. El servicio de higiene urbana está totalmente interrumpido en San Pedro.

    8 de junio de 2026 - 13:38
    Una nueva medida de fuerza desplegada por la firma Ashira generó la interrupción de la recolección de residuos en la ciudad de San Pedro.&nbsp;

    Una nueva medida de fuerza desplegada por la firma Ashira generó la interrupción de la recolección de residuos en la ciudad de San Pedro. 

    notisanpedro.info

    Una nueva medida de fuerza desplegada por la empresa Ashira paralizó por completo la recolección de residuos y el barrido de calles en San Pedro. El conflicto reavivó la tensión entre la firma y el Municipio, dejando en evidencia una crisis que afecta directamente la higiene urbana de la localidad.

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    El origen del conflicto con Ashira en San Pedro

    La suspensión del servicio no es una novedad para los vecinos. El último antecedente directo de este conflicto gremial y patronal se desató en el mes de abril. En aquella oportunidad, las partes lograron destrabar la situación tras firmar un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo, un pacto que finalmente resultó insuficiente para garantizar la continuidad de las prestaciones.

    Una deuda millonaria que asfixia el servicio

    El eje central del reclamo radica en un millonario retraso en los pagos por parte de la administración municipal. Según confirmó el gerente de la firma, Jorge Hepp, la deuda del Municipio con la empresa asciende a aproximadamente 3.500 millones de pesos. Esta abultada cifra equivale, nada menos, que a un año entero de servicios prestados sin cobrar.

    Cuatro décadas de recolección de residuos en la ciudad

    La preocupación crece entre los habitantes debido al impacto sanitario inmediato que genera la acumulación de basura. Ashira es la licenciataria histórica del servicio de higiene urbana en San Pedro desde hace cuatro décadas, por lo que el quiebre en la regularidad de la prestación abre un escenario de total incertidumbre para los próximos días.

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