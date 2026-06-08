La inflación alimentaria de Pergamino fue de 2,69% en mayo: fuerte suba en frutas y verduras

La suba estuvo fuertemente influenciada por el aumento de más del 12% en frutas y verduras.

La Cámara de Alimentarios de Pergamino difundió los resultados correspondientes a mayo de la inflación que registró la canasta alimentaria durante el quinto mes del año, que advirtió una variación general del 2,69%. El relevamiento reflejó comportamientos dispares entre los distintos rubros que integran la canasta de consumo habitual de los hogares pergaminenses, con fuertes incrementos en frutas y verduras, productos de limpieza y pastas frescas, mientras que otros sectores evidenciaron bajas de precios.

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Entre los alimentos, el mayor aumento se observó en el rubro frutas y verduras, que registró una suba del 12,2%. También mostraron incrementos significativos las pastas frescas, con un 5,8%; los lácteos y quesos, con 4,7%; y las carnes bovinas y porcinas, que aumentaron 2,3%.

Por el contrario, varios segmentos presentaron retrocesos. Los productos envasados de almacén registraron una caída del 1,4%; las bebidas con y sin alcohol disminuyeron 0,9%; mientras que los panificados y los fiambres y embutidos mostraron leves bajas del 0,2% cada uno.

Uno de los datos más destacados del informe fue la importante reducción en el precio de los productos aviares. El rubro aviar entero y trozado registró una baja del 9,7%, convirtiéndose en el segmento con mayor deflación dentro de la medición de mayo.

Limpieza e higiene

Dentro del capítulo de limpieza y tocador, la variación promedio fue del 4,36%. Los artículos de limpieza aumentaron 7,4%, mientras que los productos de higiene personal registraron una suba del 2,9%.

El informe también discrimina el comportamiento de los artículos envasados de este segmento. Allí se observó un incremento promedio del 3,1%, aunque con marcadas diferencias entre categorías: los artículos de limpieza envasados mostraron una baja del 3,4%, mientras que los productos de higiene personal envasados experimentaron un fuerte aumento del 26,5%.

Acumulados

Según los datos difundidos por la entidad, el acumulado anual desde enero de 2026 alcanzó el 27,41%, mientras que la variación interanual de los últimos doce meses se ubicó en el 49,25%.

Asimismo, el relevamiento determinó que el promedio de variación en supermercados y sucursales de cadenas fue del 1,40%, mientras que en los comercios de proximidad tradicionales y especializados alcanzó el 5,15%.

Cómo se realiza la medición

El relevamiento de la Cámara de Alimentarios de Pergamino se basa en el seguimiento mensual de 460 productos específicos —siempre de la misma marca, envase y contenido— en 34 comercios distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

Esta metodología permite establecer comparaciones precisas mes a mes y reflejar con mayor fidelidad la evolución de los precios que enfrentan los consumidores locales en su vida cotidiana.

Desde la entidad aclararon que estos datos no son equiparables con los índices elaborados por organismos oficiales, ya que responden a criterios y alcances diferentes. El objetivo principal es ofrecer una radiografía cercana del comportamiento de los precios en Pergamino.