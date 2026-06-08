Arranca la temporada de nieve 2026: cuánto cuesta esquiar en los principales centros de Argentina

El Cerro Catedral, uno de los centros más importantes de Argentina para practicar esquí.

Con las primeras nevadas ya visibles en distintos puntos de la Cordillera de los Andes , los principales centros de esquí de la Argentina comenzaron a confirmar tarifas, fechas tentativas de apertura y promociones para la temporada de nieve 2026.

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Aunque esquiar sigue siendo una de las actividades turísticas más costosas de la temporada, la oferta muestra diferencias importantes entre los grandes complejos de la Patagonia y las alternativas más accesibles de Neuquén y Mendoza. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, varios centros ya tienen habilitada la preventa de pases y paquetes para las vacaciones de invierno.

El tradicional Cerro Catedral, en Bariloche , volverá a ubicarse entre las opciones más caras. El pase diario para adultos rondará los $115.000 y, al sumar alquiler de equipos, indumentaria y gastronomía, el gasto por jornada puede superar los $180.000 por persona.

En San Martín de los Andes, Chapelco prevé iniciar la temporada a mediados o fines de junio si las condiciones de nieve acompañan, aunque todavía no oficializó sus tarifas para este invierno.

Más al sur, Cerro Castor, en Ushuaia, ya lanzó paquetes promocionales desde unos $800.000 para varios días de esquí. El complejo fueguino vuelve a destacarse por contar con una de las temporadas más extensas de Sudamérica.

Cuánto cuesta esquiar en los principales centros esquí del país

Cerro Catedral (Bariloche): pase diario adulto desde $115.000.

Cerro Castor (Ushuaia): paquetes promocionales desde $800.000.

Los Penitentes (Mendoza): pase diario para mayores $80.000 y menores $60.000.

Los Puquios (Mendoza): pase diario entre $50.000 y $70.000 según la temporada.

Batea Mahuida (Neuquén): pase diario entre $50.000 y $60.000.

La Hoya (Esquel): preventa de cinco días por $400.000.

Mendoza apuesta a la nieve artificial y nuevas propuestas

En Mendoza, la expectativa está puesta en Las Leñas, uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica. Aunque todavía no confirmó oficialmente tarifas ni fecha de apertura, la intención es habilitar las pistas entre el 20 y el 21 de junio, siempre que las nevadas resulten suficientes.

Por su parte, Los Puquios anunció una de las principales novedades tecnológicas de la temporada: la incorporación de diez cañones de nieve artificial para garantizar condiciones operativas aun cuando las precipitaciones sean escasas.

El complejo mendocino mantendrá pases diarios de $50.000 en temporada baja y $70.000 en temporada alta. Además, el alquiler completo de equipos de esquí o snowboard costará $40.000 por día y las clases grupales también partirán desde $40.000.

Los Penitentes, que reabrirá parcialmente como parque de montaña, ofrecerá actividades para familias, sectores panorámicos y propuestas de aprendizaje. El acceso para trineos y áreas recreativas tendrá un valor de $25.000, con descuentos durante la temporada baja.

Las opciones más económicas para disfrutar la nieve

Entre las alternativas de menor costo aparece Batea Mahuida, ubicado a ocho kilómetros de Villa Pehuenia, en Neuquén. El centro es administrado por la Comunidad Mapuche Puel y ofrece una experiencia más tranquila que los grandes complejos de la Patagonia.

Para la temporada 2026, el pase diario costará $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja. El alquiler de un equipo completo tendrá un valor de $35.000 por jornada.

Además de esquí y snowboard, el complejo cuenta con sectores gratuitos para peatones, espacios para trineos y culipatines, caminatas con raquetas y excursiones en motos de nieve.

Con precios que van desde los $50.000 hasta más de $115.000 por día, la temporada de invierno 2026 ofrecerá alternativas para distintos presupuestos, aunque los costos de equipamiento, alojamiento y gastronomía seguirán siendo determinantes a la hora de planificar una escapada a la nieve. (NA)