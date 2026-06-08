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    • Helena Arbeleche confirmó su crecimiento con una gran actuación en Estados Unidos

    En el Speedo Sectionals de Ocala, la nadadora pergaminense debutó en la selección argentina con tres medallas y mejores marcas personales en tres pruebas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de junio de 2026 - 14:40
    Helena Arbeleche se destacó en su estreno con la selección argentina al conquistar tres medallas.

    Helena Arbeleche se destacó en su estreno con la selección argentina al conquistar tres medallas.

    HELENA ARBELECHE

    La nadadora pergaminense Helena Arbeleche completó el domingo una sobresaliente actuación en el Speedo Sectionals 2026 de Ocala, Florida (Estados Unidos), donde integró por primera vez la selección argentina y cerró su participación con tres medallas, además de mejoras en sus marcas personales.

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    La deportista de 13 años, integrante de SER Natación-Campana Boat Club, volvió a demostrar su enorme proyección al competir en un certamen internacional de alto nivel, enfrentando a nadadoras de mayor edad y experiencia en una competencia disputada en el Centro Acuático FAST (Florida Aquatics Swimming & Training). Su cosecha final incluyó una medalla de oro en la posta 4x100 metros combinados y dos medallas de bronce en pruebas individuales: 100 y 200 metros pecho.

    Experiencia para seguir creciendo

    “Hele” Arbeleche, que transita su primera año en la categoría Cadete, había iniciado su participación el jueves con un 17° puesto en los 50 metros pecho entre 62 competidoras. Sin embargo, el salto de calidad llegó el viernes en los 100 metros pecho. Por la mañana estableció una nueva mejor marca personal (PB) con 1m. 15s. 41/100 para avanzar a la final con el sexto mejor registro. Horas más tarde ratificó su nivel al quedarse con la medalla de bronce con un tiempo de 1m. 15s. 85/100, ubicándose además octava en la clasificación general de la prueba.

    La progresión continuó el sábado en los 200 metros combinados. En las series clasificatorias registró 2m. 30s. 33/100, mejorando en más de tres segundos su anterior mejor marca y avanzando a la Final B. Ya por la tarde volvió a superarse al marcar 2m. 29s. 82/100, estableciendo un nuevo PB en la especialidad.

    Oro con la 4x100 metros combinados

    Otra de las grandes alegrías llegó el sábado en la posta 4x100 metros combinados, donde Argentina se quedó con la medalla de oro. El equipo integrado por Delfina Suárez, Helena Arbeleche, Dalma Gonzáles y Paloma Delich se impuso con un tiempo de 4m. 23s. 42/100. La pergaminense fue la encargada del tramo de pecho y completó sus 100 metros en 1m. 15s. 55/100, contribuyendo al triunfo argentino. La medalla dorada significó además su primer título internacional vistiendo los colores argentinos.

    Un cierre con otro podio

    La última presentación de Arbeleche fue este domingo en los 200 metros pecho, prueba en la que volvió a destacarse. Por la mañana clasificó a la final con el tercer mejor tiempo entre las participantes al registrar 2m. 42s. 07/100. En la definición mejoró nuevamente su rendimiento y se quedó con la medalla de bronce tras marcar 2m. 41s. 44/100, estableciendo además una nueva mejor marca personal.

    De esta manera completó una actuación sobresaliente en su estreno con la selección argentina, sumando una medalla de oro, dos de bronce y mejorando sus registros personales en tres pruebas: 100 metros pecho, 200 metros pecho y 200 metros combinados.

    Helana podio 200 pecho
    Helena Arbeleche (a la derecha) con las otras dos medallistas en los 200 metros pecho.

    Helena Arbeleche (a la derecha) con las otras dos medallistas en los 200 metros pecho.

    Un futuro prometedor

    La experiencia en Estados Unidos confirmó el crecimiento sostenido que viene mostrando la nadadora pergaminense durante los últimos años. Con apenas 13 años, logró competir de igual a igual en el nivel absoluto, obteniendo resultados de relevancia internacional y consolidando una progresión que ilusiona de cara al futuro.

    Detrás de estos logros aparece el trabajo conjunto de la deportista, su familia, SER Natación-Campana Boat Club y el equipo técnico integrado por Sebastián Montero, Ian Chalub y Federico Del Gesso, junto a los preparadores físicos Tomás Catani y Nicolás Bogado.

    El paso por Estados Unidos dejó un balance altamente positivo para Arbeleche, quien regresa al país con la satisfacción de haber cumplido una destacada actuación en su primera convocatoria a la selección argentina y con la certeza de seguir consolidándose como una promesa de la natación nacional.

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