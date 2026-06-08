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    • Venta de motos en San Nicolás: el crecimiento del delivery impulsa el mercado de rodados de baja cilindrada

    Ante la crisis de empleo, el monotributo y los repartidores de aplicaciones impulsan los patentamientos de las motos en San Nicolás.

    8 de junio de 2026 - 14:30
    Mientras los indicadores del trabajo registrado se deterioran, el monotributo crece como salvavidas para la crisis económica.

    Mientras los indicadores del trabajo registrado se deterioran, el monotributo crece como salvavidas para la crisis económica.

    El Norte

    En la ciudad de San Nicolás, la crisis económica y el deterioro del empleo registrado generaron un fuerte crecimiento de repartidores de aplicaciones. Ante este escenario, la venta de motos de baja cilindrada se convirtió en un refugio laboral, donde los trabajadores necesitan invertir al menos 1.600.000 pesos para adquirir un rodado cero kilómetro.

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    Cuánto cuesta una moto para delivery y en cuánto tiempo se recupera la inversión

    Para ingresar al circuito del reparto urbano en la ciudad, las concesionarias locales señalan que quienes deciden trabajar como cadetes buscan vehículos muy específicos: funcionales, de alta durabilidad, bajo costo de mantenimiento y fáciles de reparar para soportar las exigentes jornadas de carga.

    Los modelos base más elegidos tienen un precio que oscila entre los $1.500.000 y $1.600.000. De acuerdo con el testimonio de los trabajadores del sector, este capital inicial se considera accesible y se puede amortizar rápidamente en un plazo de entre dos y tres meses, destinando las ganancias diarias al sustento diario y a cubrir el valor del vehículo.

    Cuántos viajes diarios se necesitan para cubrir la canasta básica en San Nicolás

    Según los últimos relevamientos, el valor base por un viaje corto dentro de la zona céntrica se ubica en $1.500. Sin embargo, los ingresos varían según la distancia recorrida (sumando un extra por kilómetro) y el plus por alta demanda en días de lluvia o durante el horario nocturno. Los fines de semana, la tarifa de base puede escalar hasta los $3.000 por viaje.

    Tomando como referencia el valor mínimo de $1.500, un repartidor de aplicación en San Nicolás necesita realizar al menos 37 viajes diarios, trabajando 25 días al mes, para poder alcanzar los ingresos que demanda la canasta básica familiar difundida por el Indec. Muchos trabajadores optan por turnos nocturnos o toman el delivery como un complemento de fin de semana para reforzar los ingresos del hogar.

    Las marcas y modelos de motos de baja cilindrada más vendidas del mercado

    A nivel nacional, el mercado de motovehículos muestra una dinámica muy diferente a la de los automóviles. Aunque mayo registró una baja intermensual del 17,8% con 66.851 unidades patentadas (tras los récords históricos de marzo y abril que superaron las 80.000 matriculaciones), la cifra representa un crecimiento interanual del 25,4% si se compara con mayo de 2025.

    En el podio de las marcas más vendidas, Honda mantiene el liderazgo absoluto con 11.908 unidades en el mes (y el 18,6% del mercado anual acumulado), seguida por Gilera (8.108), Keller (8.046), Motomel (7.747), Corven (6.276) y Zanella (5.748). En cuanto a los modelos preferidos por los usuarios, la Keller KN110 lideró los patentamientos mensuales con 7.006 unidades, escoltada por la Honda Wave (6.208), la Gilera Smash (5.906), la Motomel B110 (4.328) y la Corven Energy 110 (4.084).

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