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    • Reconocimiento a Veteranos de Malvinas en San Pedro: declaran sus actividades de Interés Legislativo

    Analía Corvino entregó una distinción de la Cámara Baja bonaerense a los excombatientes en un emotivo acto celebrado en el Club Náutico de San Pedro.

    8 de junio de 2026 - 09:19
    En un emotivo acto realizado este sábado en las instalaciones del Club Náutico San Pedro, la diputada provincial Analía Corvino entregó un reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad, luego de que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declarara de Interés Legislativo las actividades desarrolladas por la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro desde su creación.

    En un emotivo acto realizado este sábado en las instalaciones del Club Náutico San Pedro, la diputada provincial Analía Corvino entregó un reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad, luego de que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declarara de Interés Legislativo las actividades desarrolladas por la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro desde su creación.

    cronicasanpedro.com

    Un emotivo acto se vivió este sábado en el Club Náutico San Pedro, donde la diputada Analía Corvino entregó un reconocimiento oficial a los excombatientes locales. La Cámara de Diputados bonaerense declaró de Interés Legislativo las actividades de la Asociación de Veteranos de Guerra de la ciudad, valorando su enorme trayectoria.

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    Un homenaje impulsado desde la legislatura bonaerense

    La iniciativa de este merecido mimo institucional fue impulsada directamente por la legisladora sampedrina Analía Corvino. El reconocimiento busca poner en valor el compromiso diario y el esfuerzo incansable de los excombatientes locales por mantener viva la memoria colectiva sobre la Gesta de Malvinas, asegurando que su legado histórico sea transmitido con fuerza a las nuevas generaciones del distrito.

    Memoria activa por los héroes de San Pedro

    Durante su discurso, Corvino subrayó que el galardón representa el sentir de toda la comunidad local. En sus palabras, recordó con profundo respeto a los héroes de la ciudad que formaron parte del conflicto bélico en el Atlántico Sur y rindió un especial homenaje a quienes dieron su vida por la Patria, mencionando al Sargento Ayudante Mateo Sbert y al Cabo Sergio Magliotti.

    El emotivo intercambio y un regalo directo de las islas

    La jornada en las instalaciones del Club Náutico tuvo su punto más alto de sensibilidad cuando Javier Saucedo, en representación de la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro, tomó la palabra. En señal de profundo agradecimiento por la distinción recibida, el excombatiente le entregó a la diputada un presente histórico invaluable: una porción de tierra traída directamente del Aeropuerto de Malvinas.

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