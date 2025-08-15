viernes 15 de agosto de 2025
    Paritaria docente: la FEB aceptó el aumento pero Pergamino votó en contra

    Aunque la Federación de Educadores Bonaerenses aprobó la propuesta salarial que hizo el Gobierno provincial, la seccional local se manifestó en disconformidad.

    15 de agosto de 2025 - 14:56
    La FEB fue el primero de los gremios docentes que aprobó la propuesta del Gobierno bonaerense.

    La FEB fue el primero de los gremios docentes que aprobó la propuesta del Gobierno bonaerense.

    DIB

    En el marco de la paritaria docente, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios docentes mayoritarios de la Provincia, aprobó la oferta salarial presentada por el Gobierno bonaerense que contempla un aumento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto (a cobrar en septiembre) y 2,5% en octubre (a cobrar en noviembre), calculado sobre la base del sueldo de julio.

    Sin embargo, no todas las seccionales coincidieron en la aprobación. Entre las 134 entidades que integran la FEB, 99 votaron a favor y 56 en contra. La sede Pergamino estuvo entre las que rechazaron la propuesta.

    La postura de Pergamino

    El secretario general de la FEB local, Ricardo Fusco, explicó que la decisión se toma consultando a los afiliados de cada distrito, quienes envían el mandato al plenario provincial. “Desde Pergamino nosotros llevamos la negativa de la propuesta, votamos por no aceptar. Pero cuando se votó en la provincia hubo mayoría por el sí, entonces se aceptó, aunque nosotros no estamos de acuerdo”, señaló.

    Fusco argumentó que “los salarios han quedado muy deprimidos. El año pasado se perdió mucho, hubo un gran salto inflacionario. En lo que va de este año estamos acompañando la inflación, pero ha quedado muy relegada la recuperación del poder adquisitivo. Yo lo veo todos los días cuando hablo con docentes y profesores: los ingresos no alcanzan”.

    Cómo quedarán los salarios

    Con el incremento acordado, el sueldo inicial de un maestro de jornada simple quedará en unos $700.000; con quinta hora, en $882.991; y de jornada completa, en $1.400.000. Un profesor inicial con 20 módulos en agosto percibirá $905.433.

    El aumento incluye una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de paritarias en la segunda quincena de octubre.

    Acuerdo también entre estatales

    La propuesta de la Provincia, ya aceptada por los estatales, fue avalada por ATE y UPCN, las dos organizaciones principales de la Ley 10.430. Con este incremento, en noviembre el salario básico sin descuentos de un trabajador estatal categoría 5 será de $1.199.994,54 y el de bolsillo de $982.159,25.

