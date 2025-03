Para mantener viva la memoria de Malvinas, el Centro de exCombatientes tendrá nueva sede

Como todos los años, la vigilia del 2 de abril comenzará el martes primero, a las 22:00, en el Monumento a los Caídos de avenida Alsina y el Viaducto, un espacio emblemático para los pergaminenses, donde los veteranos de guerra se reúnen para recordar a sus compañeros caídos. La vigilia es una ceremonia más íntima, marcada por el respeto y el sentimiento de los asistentes. Miguelena describe este momento como algo único, en el que no hay fotos, ni funcionarios, ni distracciones; solo el profundo homenaje a los que ya no están, a los héroes caídos en las islas y en el océano Atlántico.

El Museo Malvinas

El acto principal tendrá lugar el miércoles próximo. La jornada comenzará a las 10:00 en la estación del exferrocarril General Mitre. Este año, la noticia más importante es el otorgamiento de un espacio en el corredor de la estación del exFerrocarril Mitre para poder establecer allí el Museo Malvinas, un proyecto largamente esperado por la comunidad y por los excombatientes de la ciudad. “Este es un espacio muy especial para nosotros. Es un lugar donde vamos a poder mostrar objetos de la guerra, piezas que representan la historia de Malvinas y el sacrificio de nuestros compañeros. La idea es convertir este lugar en un espacio cultural, un patrimonio de la ciudad que todas las generaciones puedan conocer”, explicó Miguelena.

El Centro de Excombatientes de Pergamino, a través de este museo, busca generar un espacio de reflexión para todos los pergaminenses, en especial para los jóvenes. “La idea es que la comunidad, especialmente los chicos de las escuelas, puedan venir a aprender, a preguntar, a conocer. Queremos que las futuras generaciones entiendan lo que pasó en Malvinas, y por qué fue tan importante para nuestra historia como nación. Es una forma de seguir transmitiendo lo que vivimos, de contar la verdad”, agregó Miguelena.

El museo también ofrecerá la posibilidad de donar objetos de la guerra, lo que permitirá seguir ampliando la colección y el conocimiento sobre el conflicto. “Siempre hemos querido tener un lugar donde mostrar todo lo que tenemos, pero sabemos que hay muchas personas que también han viajado a las islas y tienen recuerdos que podrían sumarse a nuestra colección. Estamos haciendo una campaña para recibir donaciones, todo lo que podamos conseguir será bienvenido”, indicó el entrevistado.

El acompañamiento del Municipio

Una de las grandes victorias de los excombatientes de Pergamino fue el apoyo recibido por parte del Municipio, tanto del Ejecutivo como del Honorable Concejo Deliberante (HCD), para la obtención del nuevo establecimiento del Centro de Excombatientes en un espacio emblemático de la ciudad. Miguelena destaca este apoyo como un reconocimiento al trabajo de tantos años: “Sentimos que finalmente hay un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. Ha costado mucho, pero hoy podemos decir que lo logramos. Este espacio será un símbolo, no solo para los veteranos, sino para toda la comunidad”.

La transmisión de la memoria

El trabajo del Centro de Excombatientes de Pergamino no termina en la vigilia o en el acto central del 2 de abril. Uno de sus principales objetivos es llevar la historia de Malvinas a las escuelas de la ciudad. Miguelena explicó que las visitas a los colegios son una parte fundamental de su labor: “Tenemos especialmente pensado un trabajo con los chicos de las escuelas. Cada año asistimos a muchos colegios para dar charlas. La recepción es siempre excelente. Los chicos nos escuchan con mucho respeto, pero también nos hacen preguntas, se interesan y quieren saber más. Intentamos explicarles lo que vivieron sus padres y abuelos, pero también ponerlos en nuestro lugar. Es una forma de generar cercanía, y creo que eso ayuda a que comprendan lo que realmente sucedió. Queremos que entiendan que lo que hicimos no fue por política, sino por el amor a la patria y por la defensa de nuestros derechos. Malvinas no es solo un recuerdo del pasado, es parte de nuestro presente y de nuestro futuro”.

El contexto político actual y el desafío del reclamo

Si bien el reconocimiento de la sociedad y el municipio ha crecido con el tiempo, Miguelena, de manera personal, también hizo una reflexión sobre el contexto político actual y cómo la causa Malvinas parece haber quedado relegada. “Hoy en día, no se habla tanto de Malvinas como antes. No hay un trabajo del Gobierno nacional para mantener viva la memoria de los caídos, ni un impulso por parte de las autoridades para recordar a los muertos de Darwin o a las familias que perdieron a sus hijos en la guerra. Se ve más como una cuestión comercial, algo frío. A veces, el Gobierno parece no reaccionar ante las provocaciones que siguen haciendo los británicos. Ellos siguen avanzando con intereses en la zona, en la plataforma continental argentina, pero no vemos una respuesta fuerte desde nuestro gobierno”, comentó.

Miguelena no oculta su preocupación por el futuro de la causa Malvinas. A pesar de los logros alcanzados en Pergamino, la lucha por la soberanía y el reconocimiento de los caídos sigue siendo una tarea pendiente. “Los veteranos de guerra hemos tenido que luchar mucho para que se reconozca lo que hicimos, y seguimos luchando. Sabemos que no ha sido fácil, pero cada paso que damos es un paso hacia la verdad y hacia el reconocimiento de los que ya no están”, concluyó.