Pablo Santamarina presentará una planificación integral del trabajo de la Defensoría General

Pablo Santamarina anunció que presentará una planificación integral del trabajo de la Defensoría General al asumir como el titular de ese fuero judicial para mejorar el trabajo de las distintas dependencias y tener una cercanía con la comunidad que requiere servicio de Justicia.

Con una trayectoria de más de tres décadas en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Pablo Santamarina asumió esta semana como nuevo Defensor General del Departamento Judicial Pergamino . El acto de jura se realizó en la sede del Colegio de Abogados y marcó el inicio de una nueva etapa en su extensa carrera.

Tras la ceremonia, Santamarina compartió reflexiones personales y profesionales sobre el camino que lo llevó hasta este nuevo desafío. "Después de muchos años y de varios intentos, finalmente se concreta un avance en mi carrera. Ese paso no solo es fruto de un esfuerzo individual, sino también del apoyo de quienes forman parte de mi círculo afectivo más cercano: mi madre, mis hermanos, mis hijos y mi pareja, que me acompañaron en los momentos en que las cosas no se daban"

Juraron como nuevos magistrados del Departamento Judicial Pergamino: Mariangeles Villalba y Pablo Santamarina. Desde la jura de este jueves a las 11:30 en el Colegio de Abogados de Pergamino, Pablo Santamarina es el Defensor General del Departamento Judicial Pergamino y Mariangeles Villalba es jueza titular del Juzgado Civil y Comercial 2. Los colegas de la magistratura local de todos los fueros, funcionarios, autoridades municipales, familiares y amigos participaron de ambas ceremonias muy emotivas donde los flamantes magistrados agradecieron el acompañamiento de sus colegas y los seres queridos que siempre los han acompañado.

El flamante Defensor General destacó, además, el rol que tuvo la educación pública en su vida y la de su familia. “Este logro se debe en gran parte a una decisión que tomó mi madre hace muchísimos años. Tras enviudar, decidió mudarse con nosotros a La Plata para que pudiéramos estudiar. Solo fue posible gracias a la universidad pública y gratuita, que nos dio cobijo. Hoy mis hermanos y yo somos profesionales gracias a esa oportunidad. Sin esa universidad, que en ocasiones recibe críticas injustas, mi realidad personal y este presente profesional no hubieran sido posibles”, remarcó.

Mirando hacia adelante, Santamarina expresó entusiasmo por la tarea que lo espera en Pergamino. “Hay un grupo de trabajo muy importante en la Defensoría Pública, y sé que tengo que acompañarlos para que puedan dar lo mejor de sí. Estoy delineando un plan de trabajo que presentaré en los primeros días de diciembre, pensando en los próximos años y en cómo brindar el mejor servicio posible a la comunidad que lo requiera”, adelantó.

En sus palabras también hubo espacio para el reconocimiento a colegas y referentes con quienes compartió distintos ámbitos a lo largo de su carrera. “En estos más de 30 años en distintas funciones y departamentos judiciales me crucé con personas que me ayudaron muchísimo en mi formación. También en el área académica tuve la suerte de encontrarme con gente que me aconsejó y me acompañó. Estoy muy agradecido a todos ellos, porque fueron parte de este camino”, concluyó.

La designación de Santamarina representa un nuevo capítulo en la estructura judicial local, en un área clave para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad. Con el respaldo de su experiencia y de un equipo consolidado, inicia ahora la responsabilidad de conducir la Defensoría General con la mirada puesta en fortalecer el servicio público y en afianzar el rol de la defensa oficial en el Departamento Judicial Pergamino.