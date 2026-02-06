Organizan un encuentro therian en San Nicolás y convocan a una juntada abierta en Plaza Mitre

viernes 06 de febrero de 2026
    6 de febrero de 2026 - 19:00
    Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en San Nicolás durante las últimas semanas: se trata de la comunidad&nbsp;therian, integrada por personas que sienten una&nbsp;identificación interna con animales no humanos, fenómeno conocido como&nbsp;teriantropía.

    Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en San Nicolás durante las últimas semanas: se trata de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos, fenómeno conocido como teriantropía.

    Infober

    Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en San Nicolás en las últimas semanas a partir del crecimiento de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos. El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave para difundirse.

    Qué es la comunidad therian y por qué gana visibilidad

    La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o emocional. Desde la comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

    En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y performances vinculadas a su identidad therian. La viralización de estos contenidos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

    Encuentro therian en Plaza Mitre: cuándo y cómo será la juntada

    Impulsados por esa visibilidad creciente, integrantes de la comunidad local convocaron a una “juntada therian” que se realizará el próximo 10 de febrero a las 17:30 en Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación.

    El encuentro tiene como finalidad socializar, intercambiar vivencias y trasladar estas experiencias del ámbito digital al cara a cara, en un entorno abierto y distendido. Durante este tipo de reuniones, algunos participantes suelen utilizar accesorios como orejas o colas, o expresarse corporalmente como parte de su forma de manifestación identitaria, siempre desde el respeto mutuo.

    Organización, recomendaciones y contacto previo

    Desde la organización señalaron que la juntada no implica actividades formales ni espectáculos, sino un espacio de encuentro entre pares. También recomiendan que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde se realiza la coordinación y se brinda información adicional.

    Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de cuidado y respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y aclararon que la convocatoria es abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian, siempre desde una actitud de comprensión y diálogo.

