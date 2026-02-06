viernes 06 de febrero de 2026
    • El Concejo Deliberante abrió el año con una sesión extraordinaria cargada de proyectos

    La jornada incluyó el tratamiento de más de 40 expedientes y proyectos. Seguridad, infraestructura y reforma penal juvenil, en el centro del debate del HCD.

    6 de febrero de 2026 - 20:18
    La primera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante abordó temas vinculados a obras públicas, seguridad y debates legislativos de alcance nacional.

    HCD.

    El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante la primera sesión extraordinaria del año, con un orden del día integrado por cinco expedientes ingresados por Presidencia, veinticuatro derivados por el Departamento Ejecutivo, dos incorporados por Secretaría y trece proyectos presentados por concejales de distintos bloques.

    Durante la jornada se debatieron temas vinculados a infraestructura barrial, seguridad y cuestiones legislativas de alcance nacional.

    Obras solicitadas para el barrio Jorge Newbery

    Con tratamiento preferencial, se adelantó el análisis de dos proyectos de resolución impulsados por los concejales Ignacio Ostertag y Bernardo Fiore Pitreli, del interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador, relacionados con mejoras en el barrio Jorge Newbery.

    Las iniciativas solicitan la intervención del Departamento Ejecutivo en la calle Padre Berti, entre Felipe Ibarra y Gervasio Artigas, e incluyen pedidos de ejecución de cordón cuneta, pavimentación, acceso a la red cloacal y refuerzo del sistema de luminarias. Tras la exposición del concejal Ostertag, ambos expedientes fueron derivados a la Comisión de Obras Públicas para su análisis.

    Pedido de más efectivos policiales para Pergamino

    Otro de los temas centrales fue el proyecto de comunicación presentado por el bloque Juntos por el Cambio–HECHOS, que plantea reiterar el pedido de efectivos policiales al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

    La concejal Gabriela Taruselli fundamentó la iniciativa y advirtió que ninguno de los cadetes recientemente incorporados a la fuerza fue destinado a Pergamino. Además, señaló que actualmente la ciudad cuenta con 204 efectivos, situación que, según indicó, impacta tanto en la seguridad urbana como en las localidades del partido.

    Tras el pedido para tratar el proyecto sobre tablas, el concejal Nicolás Cabrera propuso su derivación a la Comisión de Seguridad, aunque finalmente la iniciativa fue aprobada por unanimidad.

    Debate y rechazo del beneplácito a la reforma penal juvenil

    Durante la sesión también se trató un proyecto de resolución presentado por el concejal Jorge Dib, del bloque La Libertad Avanza, que proponía que el Concejo Deliberante manifestara su beneplácito y apoyo al tratamiento del Proyecto de Ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil en el Congreso de la Nación.

    El autor del proyecto fundamentó la iniciativa, mientras que distintos concejales manifestaron sus posturas. Ignacio Maiztegui celebró el debate y solicitó que el Cuerpo se constituyera en comisión para introducir modificaciones. Por su parte, Nicolás Cabrera sostuvo que el Estado debe priorizar el cuidado de los jóvenes y cuestionó la efectividad de la propuesta legislativa. También intervinieron Ezequiel Montenegro, quien acompañó el proyecto, Alejandro Masague, quien planteó dudas, y Gabriela Taruselli, quien destacó el debate generado en el recinto.

    Tras el tratamiento en comisión y la elaboración de un despacho con modificaciones, el proyecto fue sometido a votación sobre tablas, pero resultó rechazado al no alcanzar los dos tercios necesarios.

