martes 07 de octubre de 2025
    • Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    La empresa Azul SATA aplicó un incremento del 26,8 % en sus líneas interurbanas. El viaje directo entre San Nicolás y Rosario cuesta ahora $12.000.

    7 de octubre de 2025 - 11:10
    LaOpinion

    La empresa Azul SATA, prestataria del servicio interurbano que une San Nicolás con Rosario, actualizó sus tarifas el pasado 3 de octubre. Con el nuevo esquema, el boleto de la línea 910 E (Directo) y la 910 C “Chapuy” pasó a costar $12.000, lo que representa un aumento del 26,8 %.

    Así serán los nuevos precios establecidos del transporte

    El nuevo cuadro tarifario contempla incrementos en todos los recorridos. El pasaje de la línea 910 A, conocida como Ruta 21, se elevó de $8.864 a $11.336, lo que implica una suba del 27,9 % para el tramo entre San Nicolás y Rosario.

    Por su parte, el boleto entre Villa Constitución y San Nicolás de la línea 910 B pasó de $2.782 a $3.559, mientras que el trayecto completo hasta Empalme cuesta ahora $4.359, también con un ajuste del 27,9 %.

    Las nuevas tarifas rigen para todos los servicios interurbanos que conectan San Nicolás con Empalme, Villa Constitución y Rosario, según confirmó la compañía de transporte.

